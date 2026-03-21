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Comunidad Andina mediará reunión entre Colombia y Ecuador en Lima por crisis comercial

Diálogo en Lima buscará frenar aranceles y tensiones entre Colombia y Ecuador con mediación de la Comunidad Andina.

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Redacción Mundo
21 de marzo de 2026 - 02:37 p. m.
El presidente Gustavo Petro rechazó la imposición de aranceles del 30 % por parte del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.
El presidente Gustavo Petro rechazó la imposición de aranceles del 30 % por parte del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.
Foto: El Espectador
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Las delegaciones de Relaciones Exteriores de Colombia y Ecuador se reunirán la próxima semana en Lima, Perú, con el objetivo de abordar y resolver las tensiones diplomáticas y comerciales acumuladas en los últimos meses. Este encuentro, anunciado recientemente, contará con la mediación de la Comunidad Andina (CAN).

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“Con el propósito de propiciar consensos que conduzcan a un entendimiento mutuamente satisfactorio, que permita superar las divergencias existentes entre ambos países, la reunión contará con la facilitación de la Secretaría General de la Comunidad Andina”, señalaron en un comunicado.

La Comunidad Andina (CAN), organismo de integración regional creado en 1969 e integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tiene como propósito promover un desarrollo económico y social equilibrado entre sus miembros. Con sede en Lima y países asociados como Argentina y Chile, la CAN impulsa la cooperación y la integración en la región andina.

En este contexto, el organismo ha confirmado que el diálogo entre Colombia y Ecuador se llevará a cabo el 25 y 26 de marzo, priorizando la búsqueda de consensos regionales. Las tensiones entre ambos países se originaron por la imposición de aranceles mutuos —que alcanzaron hasta el 50 % en algunos productos—, así como por señalamientos relacionados con la seguridad fronteriza y el narcotráfico.

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La intervención de la CAN ha sido clave para contener la escalada del conflicto, al facilitar la postergación de medidas arancelarias y evitar interrupciones en el suministro energético. Su mediación busca anteponer la integración andina y el bienestar ciudadano, promoviendo soluciones concertadas que garanticen la estabilidad económica y la continuidad del comercio regional.

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