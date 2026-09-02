Vicepresidenta de Bank of America, apuñalada en Times Square, acababa de convertirse en mamá

La Policía de Nueva York aseguró la zona en donde una mujer apuñaló a dos personas en Times Square. Foto: AFP - ANGELA WEISS

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Erin Piacenti pasaba por Times Square, en Nueva York, en su trayecto de regreso del trabajo a la casa, cuando una mujer la apuñaló en el abdomen. Aunque fue trasladada al Hospital Bellevue, la mujer de 32 años, que tenía un cargo de vicepresidenta en Bank of America, falleció. Ella acababa de retomar sus funciones laborales tras convertirse en mamá. Era su primera semana de regreso.

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Apenas hace unos días, a través de sus redes sociales, publicó una foto con su hija recién nacida y su esposo, y escribió que estaba agradecida por haber pasado los últimos cinco meses en licencia de maternidad y por el bautizo de su niña. Ella estudió en la Universidad de Pensilvania y se graduó de la Facultad de Derecho de Fordham. En el banco trabajaba en la división de selección de negocios y conflictos.

La empresa, a través de un comunicado enviado a la prensa, dijo: “Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera”. El decano Joseph Landau, por su parte, escribió una carta dirigida a los exalumnos el martes diciendo que Piacenti “era una integrante vibrante y muy querida” de la comunidad. En la misiva, citada por The New York Times, también mencionó que, “durante su tiempo en Fordham, se distinguió por su dedicación académica, su aguda mente jurídica, su calidez y su generosidad con sus compañeros”.

¿Qué se sabe de la otra persona herida en Times Square?

Tak Kam, de 68 años, fue la primera persona atacada por Pamela Cisneros, y lo hizo sacando dos cuchillos de cocina de una bolsa roja de Target y usando uno para apuñalarlo en el abdomen. Él, junto a su esposa, estaba esperando cruzar la calle, según informó Jessica Tisch, comisionada de policía, quien agregó que segundos después Piacenti fue herida con un arma blanca.

Kam, que está en recuperación, estaba en Nueva York para visitar a su hijo. Entretanto, las autoridades siguen investigando lo sucedido y, según han detallado las autoridades, se sabe que Cisneros tenía dos antecedentes policiales. Un informe al cual tuvo acceso el diario neoyorquino expuso que el primer incidente ocurrió en 2018, cuando ella fue encontrada gritando y con una actitud agresiva en el centro de Manhattan. Menos de cuatro meses después, Cisneros intentó arrojarse delante de un tren de la línea E que se dirigía hacia el sur.

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