Victoria para las defensoras del aborto: Ohio rechaza el polémico ‘Issue 1′

El estado de Ohio es uno de los campos de batalla entre demócratas y republicanos por el acceso al aborto. Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

La población de Ohio votó abrumadoramente en contra del ‘Issue 1′, un polémico referendo que buscaba elevar el umbral de apoyo requerido para futuras enmiendas constitucionales del estado del 50 % al 60 %. El resultado fue celebrado por los defensores del derecho al aborto, pues el estado se prepara para decidir el futuro del acceso a la interrupción del embarazo y el ‘Issue 1′ habría hecho más difícil la campaña.

De haber sido aprobado este referendo, las consecuencias para los defensores del aborto habrían sido muy negativas. El 7 de noviembre, Ohio celebrará una votación especial en la que la ciudadanía decidirá si se consagra el derecho al aborto en la constitucional estatal. Con el ‘Issue 1′ aprobado, el camino para la consagración del derecho al aborto habría sido mucho más complicada.

Las últimas encuestas públicas han encontrado que alrededor del 59 % de los votantes de Ohio apoyan la inclusión del derecho al aborto en la constitución estatal, lo que está por debajo del umbral que proponía el referendo del martes.

Con el 80 % de las mesas escrutadas, el ‘no’ al ‘Issue 1′ lideraba con el 57 % de los votos. Esos resultados parciales fueron suficientes para que Decision Desk HQ, la agencia de informes de resultados electorales, le otorgara la victoria al ‘no al referendo’.

Así termina una lucha de los republicanos de la Cámara Estatal de Ohio que durante meses buscaron endurecer las reglas para enmiendas constitucionales en la antesala de las votaciones del 7 de noviembre sobre el aborto.

En otro momento, una votación de este tipo habría pasado desapercibida en los medios nacionales. Sin embargo, por sus implicaciones para el futuro del aborto en este estado, el único en votar sobre este tema en 2023, el referendo adquirió relevancia nacional y se convirtió en un gran campo de batalla entre liberales y conservadores.

📰 También recomendamos: Familia de Edwin Arrieta se opone a posible traslado de Sancho a España: abogado

Algunos candidatos republicanos a la presidencia, como el exvicepresidente Mike Pence, apoyaron la aprobación del referendo y convocaron a sus seguidores a votar. Muchos funcionarios estatales republicanos también apoyaron la enmienda constitucional.

Otro aspecto que demuestra la importancia de estas elecciones fue el dinero, pues la chequera tuvo mucho movimiento de lado y lado. Según la firma de seguimiento de anuncios AdImpact, los grupos demócratas que se oponían al referendo gastaron casi US$15,9 millones en anuncios, casi todos provenientes de un solo grupo, One Person One Vote. Por eso, al final de la noche, las celebraciones no se hicieron esperar del lado demócrata.

“Esta noche, los habitantes de Ohio reclamaron una victoria sobre los políticos corruptos y desconectados que apostaron contra el gobierno de la mayoría, que apostaron contra la democracia”, dijo Liz Walter, presidenta del Partido Demócrata en Ohio.

La derrota del ‘Issue 1′ significa que los defensores del aborto ahora solo necesitan una mayoría simple para consagrar el derecho en la constitución del estado. Los grupos pro-aborto continúan acumulando amplias victorias electorales en los siete estados donde el aborto ha estado en las boletas electorales.

“Los habitantes de Ohio vieron el Número 1 por lo que era: un intento de negarles una voz a nuestras familias, incluso cuando se trata de nuestras decisiones más personales”, dijo Rhiannon Carnes, vocera de Ohioans United for Reproductive Rights.

📌 Le puede interesar: Las nuevas reglas migratorias de Florida comienzan a pesar sobre algunos negocios

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.