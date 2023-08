Video: Mujer encerró a ladrón que intentaba robar la panadería en la que trabajaba

Video grabado desde la cámara de seguridad de la panadería. Foto: Twitter

En una pastelería ubicada en la ciudad de Campeche, México, se registró el momento en el que la empleada de una panadería evita el robo del establecimiento comercial luego de dejar encerrado al hombre que pretendía cometer el ilícito.

En el video registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, se logra observar el momento en el que el hombre llega al lugar y se acerca a la mujer con el fin de robar, cruzan palabras y este le pide que le entregue el teléfono y todo lo que tiene mientras se dirige hacia la caja registradora.

Mientras tanto, el hombre intenta buscar más pertenencias en el lugar y, sin que se dé cuenta, la mujer sale del local y baja la reja con candado que lo deja encerrado durante un tiempo.

“Dame todo, dame, no me importa que me estés grabando, dame tu teléfono”, son las palabras que se logran escuchar en medio de la grabación. En el video también se observa que el ladrón, desesperado, le grita desde adentro “ayúdame, ayúdame” a la mujer, pero al no tener respuesta comienza a buscar alguna opción para escapar del lugar de manera desesperada.

Al respecto, se desconoce si las autoridades capturaron al sujeto y el desenlace que llegó a tener la historia que ha generado cientos de reacciones en los usuarios a través de las redes sociales ya que manifiestan que se trata de una situación poco convencional con respecto a la inseguridad en latinoamérica.