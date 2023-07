Visa para viajar a Estados Unidos 2023: ¿Qué hacer si le rechazan la solicitud?

Por lo general, las visas se niegan si no se cumple con toda la documentación o los requisitos que la ley estadounidense exige para entrar a territorio norteamericano. Foto: ESTA

Son diversas las razones por las que se pueden negar las visas a Estados Unidos, las autoridades de la embajada revisan cada caso individualmente y la entrevista es muy importante a la hora de presentar la solicitud. Por lo general, estas no se entregan si no se cumple con la documentación o los requisitos que la ley estadounidense exige para entrar a territorio norteamericano.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), la principal razón para denegar una visa de no inmigrante es porque el solicitante no estableció su derecho al estatus de no inmigrante, razón señalada en la sección 214(b). Esto quiere decir que el solicitante no demostró que cuenta con fuertes lazos en su país de origen, como un trabajo, un hogar o familia.

En la mayoría de los casos se notifica al solicitante la sección de la ley que se aplica, se le informará si puede solicitar una exención de inelegibilidad y recibirá una carta con los pasos a seguir. Si la solicitud estuvo incompleta o se requiere documentación adicional recibirá una carta en la que se indica que fue denegada según la sección 221(g) y se enumerarán los documentos que deberá volver a proporcionar.

En dado caso de que se requiera un proceso administrativo adicional se le indicará al solicitante que se requiere de un proceso administrativo adicional y las instrucciones a seguir una vez concluya. El tiempo varía según las circunstancias individuales de cada caso.

El solicitante puede volver a aplicar, pero deberá generar una nueva solicitud y volver a pagar la tarifa de aplicación de $185 dólares (aproximadamente 861.000 pesos colombianos), este dinero no es reembolsable más allá de que se le haya otorgado o no la visa.

¿Cuáles son algunas razones por las que le pueden negar la visa?

Para solicitar su visa deberá tener su pasaporte colombiano vigente y solicitar una visa americana tipo B1/B2 ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, hacer la solicitud no garantiza que esta sea aprobada. Por eso, le contamos las razones más comunes por las cuales podrían negarle la visa.

Solicitud incompleta

Según la propia embajada estadounidense, una de las razones de rechazo más comunes está previsto en la sección 221 de la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Si rechazan su solicitud conforme a ese artículo, significa que falta información o documentación en la aplicación o, incluso, que olvidó firmar el formulario. Usted podrá aportar los datos faltantes sin pagar de nuevo el costo de solicitar la visa y la embajada reconsiderará la decisión.

“Futuro incierto”

Otra de las razones más usuales de negación de solicitudes está prevista en la sección 214 de la ley de inmigración. Si le rechazan la solicitud por lo previsto en ese artículo es porque no convenció a la embajada de que va a inmigrar o trabajar regularmente en Estados Unidos.

La embajada verifica cuál es su lugar de residencia, si tiene un trabajo estable en su país y fondos necesarios para estar en Estados Unidos. Si no es así, las autoridades podrán asumir que su futuro en Estados Unidos es “incierto” y lo recomendable es no aplicar a la visa hasta que su situación sea estable.

Contradicción en las entrevistas

Cuando se presente a la embajada para los trámites correspondientes es posible que le llamen a dar una entrevista. Su actitud deberá ser relajada y sus respuestas totalmente honestas. Si las autoridades de la embajada encuentran en sus respuestas contradicciones, podrán rechazar su solicitud.

Antecedentes penales

Si usted ha recibido condenas por dos o más delitos, tiene antecedentes de narcotráfico, ha cometido un delito penal grave en los Estados Unidos o ha sido previamente deportado, se le considerará “inadmisible”.

