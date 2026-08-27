Colombianos en Nepal: ¿qué hacer ante la emergencia y cómo pedir asistencia?

Las aguas de una inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. Foto: EFE - NARENDRA SHRESTHA

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La Embajada de Colombia en India informó que, hasta el momento, no tiene reportes de colombianos afectados por la emergencia registrada en el norte de Nepal, donde las labores de búsqueda y rescate continúan tras las inundaciones y deslizamientos que han dejado víctimas y personas desaparecidas.

El Gobierno colombiano señaló que mantiene seguimiento a la situación, particularmente en las localidades de Rasuwa, Timure, Syabrubesi y Nuwakot, en coordinación con las autoridades nepalíes. También informó que, hasta el momento, no hay información sobre ciudadanos colombianos afectados por el desastre.

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¿Qué pueden hacer los colombianos que están en Nepal?

Los colombianos que se encuentren en la zona afectada o que tengan familiares allí pueden comunicarse con la Embajada de Colombia en India, que mantiene activos sus canales de atención para brindar información y asistencia.

Estos son los canales habilitados:

WhatsApp para emergencias: +91 742 826 6411

Teléfonos locales: (91 11) 43202100, (91 11) 43202101, (91 11) 43202102 y (91 11) 43202103

Correo electrónico: eindia@cancilleria.gov.co

El Gobierno recomienda que quienes tengan familiares o seres queridos en las zonas afectadas se comuniquen a través de estos canales si necesitan información o tienen preocupación por su situación.

La Embajada, además, hace un llamado a la prevención para quienes deseen viajar a las zonas afectadas y recomienda atenerse a las instrucciones de las autoridades de Nepal sobre las medidas que deben seguir durante la emergencia.

El Consulado de Colombia en Nepal es honorario y, junto con la Embajada en India, continúa haciendo seguimiento a la situación. Hasta el momento, las autoridades colombianas no han recibido solicitudes de asistencia de familias colombianas relacionadas con esta emergencia.

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Por eso, si usted está en Nepal y se encuentra en una zona afectada, o si tiene un familiar colombiano del que no ha podido tener noticias, puede comunicarse directamente con la Embajada de Colombia en India a través de sus canales de emergencia.

Las autoridades colombianas también reiteraron su solidaridad con Nepal y señalaron que esperan que las labores de rescate permitan avanzar en la atención de la emergencia, la recuperación de las víctimas y la localización de las personas desaparecidas.

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