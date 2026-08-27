Ocho horas atrapados en un bus: el drama de dos turistas italianos en Nepal

Vista aérea de viviendas dañadas en la localidad de Delight tras una inundación repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, este 27 de agosto de 2026. Foto: EFE - NARENDRA SHRESTHA

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Dos turistas italianos que pasaban sus vacaciones en Nepal fueron sorprendidos por las fuertes inundaciones que arrasaron con la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet, que hasta el momento han dejado más de 200 muertos y 1.000 desaparecidos.

Giovanni Fassini, de 42 años, y su amigo Marco Lombardi se encontraban en el país desde el 14 de agosto. En una llamada telefónica con el medio El Mundo, relataron cómo quedaron atascados durante ocho horas en un bus, en una carretera camino a Katmandú, viviendo momentos de angustia e incertidumbre.

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Fassini describe la tragedia como un escenario de “pueblos aislados, puentes derrumbados y carreteras intransitables”. “Estamos atrapados en un tramo de carretera, no lejos de Anbu Khaireni, en la provincia de Gandaki. No podemos llegar a la ciudad desde donde debíamos tomar el vuelo a Italia, ni podemos regresar”, relató a El Mundo.

Una gigantesca avalancha de agua y lodo arrasó la zona con una fuerza comparable a la de un tsunami. El fenómeno se originó por el colapso parcial de un glaciar y fue de tal intensidad que el USGS llegó a registrarlo como un evento sísmico de magnitud 5,2.

Los turistas viajaban por una de las carreteras principales de Nepal, que sufrió graves daños por el desastre natural. Los amigos se encontraban a 140 kilómetros (87 millas) del cruce fronterizo de Gyirong, en línea recta. A pesar de ello, “el río Trishuli creció. Una vez desbordado, bloqueó la carretera”, explicó uno de los turistas.

Durante las ocho horas, las excavadoras intentaron despejar la carretera del lodo, trabajando sin parar para poder liberar la vía y facilitar la movilización de miles de viajeros.

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La carretera discurre junto al lecho del río en largos tramos. “Era difícil para los conductores de autobús e incluso para los automovilistas determinar qué secciones eran transitables y cuáles no”, relató el turista a El Mundo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia fue informado de la situación de ambos ciudadanos y se mantuvo al tanto de su bienestar, según comentaron. Sin embargo, la verdadera preocupación del Ministerio era el paradero de otros ciudadanos que se encontraban en los pueblos que sufrieron los mayores daños.

Ambos amigos lograron finalmente llegar a su destino para tomar el avión de regreso a casa. Sin embargo, los vuelos también sufrieron retrasos y cancelaciones. El vuelo que tenían reservado a Milán fue cancelado. “Buscaremos un vuelo directo. Esperamos poder volver por fin a casa”, concluyó para El Mundo.

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