¿Cuánto duró la invasión de EE.UU. a Panamá en 1989? Así capturaron a Manuel Noriega

Entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990, el gobierno de Estados Unidos, con George H. W. Bush a la cabeza, desplegó tropas en Panamá en una misión militar que se llamó Operación Causa Justa. Las ciudades de Colón y Panamá fueron las más afectadas y, en cuestión de horas, las fuerzas militares de ese país fueron superadas por las estadounidenses. El objetivo era uno y era claro: capturar al general Manuel Antonio Noriega, quien estaba en el poder desde el 2 de agosto de 1983.

Como ahora en el caso de Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro en Caracas (Venezuela), el arresto de Noriega ocurrió un 3 de enero. Luego de refugiarse en la casa de su amante y de intentar buscar refugio en la Embajada del Vaticano en Panamá para aprovecharse de la protección de la Iglesia, el Ejército de Estados Unidos comenzó otra operación para lograr la aprehensión. La llamó Nifty Package, que en español significa un paquete ingenioso, elegante o excelente.

Estados Unidos utilizó varias tácticas, una vez ubicó a Noriega en esa embajada. Por ejemplo, y como mecanismo de presión, quemó el yate del general y puso música rock a todo volumen a las afueras de la residencia. Luego de varias negociaciones, se entregó a Estados Unidos. La revista TIME contó que salió de la residencia vestido con su uniforme militar y la biblia del nuncio que estaba en la embajada. Allí, un soldado se le abalanzó y lo tumbó al piso, donde otros uniformados lo inmovilizaron.

¿Qué pasó durante la invasión de Estados Unidos a Panamá?

Según el Pentágono, 516 panameños murieron, incluyendo 314 soldados y 202 civiles. Por parte de Estados Unidos el reporte fue de 23 soldados y tres civiles muertos. Aunque ese fue el reporte oficial, el subregistro de panameños muertos sigue siendo alto. La organización de derechos humanos Human Rights Watch aseguró que la respuesta de los ciudadanos a la invasión fue “generalmente comprensiva” y la ONU, así como el Parlamento Europeo y la OEA calificado la operación como una violación del derecho internacional.

Cuando la Operación Causa Justa empezó a desarrollarse, Guillermo Endara, quien había ganado las elecciones en 1989, se posesionó como presidente en la base militar estadounidense de Fuerte Clayton. Entre sus primeras órdenes fue organizar unas nuevas elecciones democráticas para elegir al presidente. Durante la transición, el Congreso abolió el Ejército panameño y creó las Fuerzas Públicas de Panamá. El 1 de diciembre de 1999 salió del país el último soldado estadounidense.

¿Por qué Panamá llegó a este punto?

Manuel Noriega gobernó de facto Panamá entre 1983 y 1989 como jefe de las Fuerzas de Defensa., tras la muerte de Omar Torrijos. Aunque él concentró el poder real, existieron presidentes civiles actuaron como figuras formales. Su régimen se caracterizó por control militar, censura, represión a la oposición y manipulación electoral. Aunque durante años colaboró con agencias de Estados Unidos, su gobierno se fue aislando por denuncias de corrupción, violaciones de derechos humanos y autoritarismo creciente, interno, sostenido, y cada vez más impopular.

Según The History Channel, el quiebre definitivo ocurrió en 1988 y 1989, cuando tribunales estadounidenses acusaron a Noriega de narcotráfico y lavado de dinero. Ese mismo periodo estuvo marcado por sanciones económicas, protestas masivas y la anulación de las elecciones de mayo de 1989, ganadas por Guillermo Endara. La crisis política se agravó con enfrentamientos internos, hostigamiento a opositores y una creciente tensión diplomática con Estados Unidos que debilitó al régimen y cerró salidas negociadas antes del colapso final inminente.

En medio de esa tensión, Estados Unidos aprovechó el momento para ordenar la operación. Luego de la captura de Noriega, la justicia de ese país lo llevó a juicio por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. En abril de 1992 fue condenado por ocho cargos a 40 años de prisión. Luego, la sentencia fue reducida a 30 años. Luego de cumplir la pena, fue extraditado a Francia, donde tuvo que pagar otra condena por el delito de lavado de activos. Luego de siete años, regresó a Panamá. Murió el 29 de mayo de 2017 a los 83 años, tras haber permanecido en un estado de coma inducido luego de una operación por un tumor cerebral.

La muerte del general Qasem Soleimani también ocurrió un 3 de enero

Un 3 de enero, pero de 2020 también ocurrió otro ataque clave en la geopolítica. Hace seis años, Estados Unidos ejecutó en Bagdad un ataque con dron que mató al general iraní Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds. El operativo ocurrió cerca del aeropuerto internacional y fue autorizado por el presidente Donald Trump. Washington sostuvo que Soleimani planeaba ataques inminentes, mientras Irán lo consideró un acto de guerra y una violación grave del derecho internacional, con consecuencias regionales y globales inmediatas posteriores.

La muerte de Soleimani elevó al máximo la tensión entre Estados Unidos e Irán, que ya venía deteriorándose tras el retiro estadounidense del acuerdo nuclear. En respuesta, Teherán lanzó misiles contra bases con tropas estadounidenses en Irak y declaró duelo nacional. Aunque no hubo muertos directos, el episodio dejó heridos y un riesgo real de guerra abierta. El ataque también impactó la política interna iraquí y el equilibrio de poder en Medio Oriente, con efectos duraderos en la seguridad regional y diplomática. Todas estas fechas reactivan debates sobre soberanía, legalidad y consecuencias civiles.

