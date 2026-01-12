Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca: ¿recibirá el Nobel?

Donald Trump recibirá en la Casa Blanca a María Corina Machado Foto: Archivo Particular

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. La cita tendrá lugar en la Casa Blanca y será el primer diálogo personal entre la ganadora del Nobel de Paz y el mandatario estadounidense que se enmarca en medio de la intervención a Venezuela del pasado 3 de enero.

Este encuentro era esperado por la líder opositora, quien llevará una agenda entorno al futuro de su país y algunas propuestas para la transición que éste ha emprendido tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro.

Sin embargo, según declaraciones previas de Trump, en su encuentro se descartaría la posibilidad de acordar fecha para unas elecciones en Venezuela, dado que el presidente ha insistido en la necesidad de estabilizar política y económicamente el país antes de hacer un cambio de administración que tras la caída de Maduro asumió Delcy Rodríguez.

Esa reunión entre Machado y Trump también es precedida de un posible encuentro entre el magnate norteamericano y la hoy presidente encargada. Es más, previo al anuncio de la cita del jueves, Trump aseguró estar satifescho con el rumbo de los días recientes, puesto que "Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo". Además, abrió la puerta a una cita con Rodríguez.

La Casa Blanca confirma que el día jueves 15 de enero será el encuentro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. En otras noticias, Trump eleva advertencias hacia Cuba. Y el ministro de Defensa de Colombia,… pic.twitter.com/ZbMQ7Yt1iG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 12, 2026

Además, en este encuentro también se hablará sobre el premio Nobel que Maria Corina Machado recibió a finales de año pasado. Y es que fue propiamente la líder opositora quien abrió la posibilidad de “compartir” el galardón con el mandatario estadounidense, quien en su momento aseguró ser el indicado para recibirlo, pues en sus diferentes discursos ha insistido en ser el artífice de la paz en 8 diferentes regiones.

Ahora bien, sobre la oferta de Machado dijo estar dispuesto a recibirlo, a pesar de que Instituto del Nobel se oposidera a ello dado que “una vez que se anuncia un Premio Nobel, este no puede ser revocado, compartido ni transferido a otras personas".

El encuentro aún espera por una hora exacta, aunque está en el marco de los diálogos que Trump ha sostenido con líderes políticos de la región. Este lunes sostuvo una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheimbaun, mientras que agendó para la primera semana de febrero un encuentro, también en la Casa Blanca, con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

