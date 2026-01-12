Trump y Sheinbaum al teléfono: “descartada” la intervención en México, dice la presidenta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: EFE - Mario Guzmán

La negativa a una intervención militar de Estados Unidos a México, la próxima revisión del tratado comercial, así como el rechazo a los ataques a Venezuela por parte de Washington fueron los temas que abordaron la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la llamada que sostuvieron este lunes.

“Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido en 50 % el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Preguntada sobre si tras la conversación quedaba “descartada” la intervención, la gobernante mexicana enfatizó que “sí”.

La conversación telefónica ocurrió en medio de las tensiones por las declaraciones de Trump, quien en días pasados había amenazado con posibles ataques terrestres a los carteles del narcotráfico en México.

“Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas, dijimos: “Bueno, pues hasta ahora vamos muy bien”, aseguró la mandataria, al tiempo que subrayó que defendió la soberanía nacional ante Trump.

“Lo entendió, fue una conversación muy amable y acordamos que se siguiera trabajando conjuntamente”, precisó.

Esta fue la primera conversación entre Sheinbaum y Trump desde que el mandatario estadounidense amenazase con ataques terrestres a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino; y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico entre otros delitos en Nueva York.

Diálogo directo

En ese sentido, la mandataria afirmó que el diálogo directo con Trump ha sido clave para manejar las cuestiones más sensibles de la relación bilateral.

Subrayó, asimismo, que el comercio también fue uno de los temas que se tocaron en la conversación, la cual no se prolongó más allá de 15 minutos, y que se da ante la próxima revisión del tratado comercial de América del Norte y los aranceles impuestos a sectores estratégicos.

“Los dos temas más importantes es uno: viene ya la revisión del tratado comercial y es muy importante que se sienten las bases, igual que el tema de las tarifas que todavía tenemos nosotros, respecto a automóviles, acero y aluminio”, indicó.

Añadió que México busca avanzar hacia mejores condiciones en ambos frentes, a la vez que agregó que otro punto relevante es la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“Y por supuesto el tema de nuestros paisanos allá, que es muy importante”, subrayó en referencia al endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU., donde residen más de 10 millones de mexicanos.

La mandataria defendió la comunicación constante con Trump, con quien dijo haber sostenido más de 15 llamadas.

“Yo creo que es muy importante tener comunicación personal, un diálogo. Hasta ahora nos ha ayudado mucho”, afirmó, al tiempo que reconoció que existen desacuerdos entre ambos gobiernos, lo que no significa que dejen de ser vecinos y socios comerciales.

Al respecto, expresó su optimismo en que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para este año, concluirá de manera positiva, pese a las tensiones que puedan surgir.

“Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena”, indicó Sheinbaum.

