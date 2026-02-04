“No es un delito festejar con Epstein”: fiscal adjunto de EE. UU. desata polémica

Todd Blanche, a la derecha de Donald Trump, es el actual fiscal general adjunto del Departamento de Justicia. En el pasado, fue abogado del presidente. Foto: EFE - Michael M. Santiago / POOL

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) volvió a estar en el centro de la polémica tras las declaraciones de su número dos, el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien, al intentar explicar la postura del gobierno frente a los miles de nombres que aparecen en los archivos del caso de Jeffrey Epstein, minimizó la responsabilidad de quienes asistieron a los eventos organizados por el fallecido delincuente sexual.

“Como saben, no es un delito ir de fiesta con el señor Epstein. Por horrible que sea, no es un delito enviarle correos electrónicos”, dijo Blance a la presentadora Laura Ingraham, durante una entrevista con Fox News.

Blance, quien ates de asumir su cargo actual fue abogado defensor del presidente Donald Trump, añadió que el DOJ investigará cualquier evidencia de conducta inapropiada, pero que el público “debe entender” que la presencia fotográfica o en una lista de invitados no equivale a un cargo criminal.

“Algunos de estos hombres pueden haber hecho cosas horribles, y si tenemos pruebas que nos permitan procesarlos, pueden estar seguros de que lo haremos”, matizó Blanche.

Demócratas molestos con la postura del fiscal sobre Epstein

Las palabras de Blanche no tardaron en generar una reacción airada en redes sociales y, en particular, sobre los miembros del Capitolio. Ted Lieu, representante demócrata por California, cuestionó duramente la interpretación legal del fiscal general adjunto y durante una conferencia de prensa afirmó estar “profundamente perturbado” por lo que considera un error jurídico básico.

“Si Epstein estaba traficando menores para fiestas sexuales, y usted se presenta y patrocina el establecimiento en esa fiesta, sí, es culpable”, dijo.

El congresista argumentó que la ley federal de tráfico sexual incluye el patrocinio o consumo como parte del delito, y sugirió que esta interpretación de Blanche podría explicar por qué el DOJ no está investigando a fondo a figuras de alto perfil, incluido el propio presidente Donald Trump.

“Necesita leer la ley e investigar a estas personas”, añadió Lieu.

Según un análisis de MS NOW, la postura de Blanche suena más a la de un “abogado defensor personal” que a la de un fiscal del Estado. El portal señala que, si bien cenar con alguien no es un delito per se, el contexto de las víctimas de Epstein cambia la ecuación.

“Sabemos que las víctimas han alegado que Epstein las ofrecía como objetos sexuales a sus socios”, destaca el medio.

Trump pide “cambiar la página”

Mientras la controversia sobre el caso Epstein continúa, el presidente Trump, cuyo nombre aparece mencionado decenas de veces en los documentos, insistió en que el país debe dejar el tema atrás.

“Creo que ya es hora de que el país pase a otra cosa”, afirmó Trump, según declaraciones recogidas por The Hill.

El mandatario ha defendido previamente que la publicación final de los documentos lo “absuelve” de cualquier mala práctica, a pesar de que los archivos incluyen registros de llamadas, correos y fotos de eventos compartidos con Epstein en décadas pasadas.

