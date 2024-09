“Día triste para la democracia”: reacciones tras la salida de González de Venezuela

Una simpatizante del excandidato opositor a la Presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en la puerta de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Foto: EFE - Borja Sánchez-Trillo

El régimen de Venezuela ha “obligado a exiliarse al candidato Edmundo González —quien, teniendo en cuenta lo ocurrido desde la fecha de la elección, sin duda ganó las elecciones— a base de citaciones infundadas a la Fiscalía General de la República y amenazas de prisión”, estimó la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) este domingo, tras la salida de González hacia España, en donde se asilará.

“Esta actuación del régimen autoritario venezolano es, obviamente, condenable y reprensible. Todo ha sido como se esperaba de ellos”, señala el documento, en el que recuerda que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelegido sin haber presentado evidencia electoral.

“Debemos seguir trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio asuma la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en enero del próximo año. Los objetivos que perseguimos en defensa de la democracia y los derechos humanos deben continuar y nuestro compromiso debe ser mayor cuanto peores sean las circunstancias”, añadió.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por su parte, dijo este domingo que es “un día triste para la democracia” por la necesidad del candidato presidencia Edmundo González de pedir asilo político y acogerse a la protección de España.

Borrell, además, confirmó también que González estuvo resguardado durante los últimos días en la embajada neerlandesa en Venezuela, como lo informó también la cancillería del país europeo. Contó con la “hospitalidad en la residencia de los Países Bajos en Caracas hasta el 5 de septiembre”, indicó.

“En una democracia, ningún líder político debe verse forzado a buscar asilo en otro país”, subrayó el jefe de la diplomacia europea.

El líder opositor, ganador de las elecciones del 28 de julio según las actas presentadas por la oposición, llegó este domingo en un avión de la Fuerza Aérea Española a España que despegó de República Dominicana.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, señaló que el Gobierno le concederá el asilo al político venezolano a petición suya.

“Le quita un problema a la dictadura de Maduro”

La concesión del asilo no cayó bien en parte del mundo político español.

Los conservadores, primera fuerza opositora, consideraron que el asilo que el Gobierno concede al venezolano Edmundo González Urrutia “no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura” del presidente Nicolás Maduro. El vicesecretario de Institucional del Partido Popular (PP), Esteban González Pons, se refirió así en la red X a la concesión del asilo, pedido por González Urrutia.

El dirigente del PP comienza el mensaje con una crítica al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, del mismo partido. “Sánchez y los oficios corruptos de ZP (Rodríguez Zapatero) deberían ser parcos en autoalabanzas”, escribió.

A continuación, señaló que “sacar” a González Urrutia de Venezuela “sin reconocerlo presidente legítimo no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura”, tras las elecciones de julio pasado. “Lo mismo haría Cuba si se le pide”, añadió.

González Pons contrapone que la líder opositora venezolana María Corina Machado, que no pudo presentarse por estar inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, “siempre se queda”.

Oposición venezolana rodea a González

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma aseguró este domingo que el opositor Edmundo Gonzalez “esté donde esté, es el presidente electo de Venezuela”, pues las actas “verificadas” de votación lo confirman, y su validez no varía si el mandatario electo cambia de residencia.

“Lo recibimos con el respeto que merece y la seguridad de que sabrá cumplir el rol histórico que le corresponde asumir en este exilio desde donde no cesaremos en mantener firme nuestra lucha por hacer realizad el anhelo de retornar a la patria”, comentó Ledezma, también exiliado en España, en declaraciones remitidas a EFE. Y “ahora tendremos a ese binomio triunfal que forman (la líder opositora) María Corina Machado y Edmundo Gonzalez Urrutia cumpliendo la misma agenda de lucha para rescatar la democracia en Venezuela”, dijo.

Será en escenarios distintos, “cada uno de ellos en las dos Venezuela, la que partió al destierro y la que resiste adentro, siempre decididos a impulsar una idéntica y única estrategia”, agregó el coordinador del Consejo Político Internacional Del Comando de María Corina Machado. “Veremos a Edmundo González compareciendo en condición de presidente electo en los escenarios más relevantes del mundo y a María Corina honrando adentro, fielmente, su proclama principista de que esta lucha es hasta el final. María Corina seguirá resistiendo al lado de ese valeroso pueblo que confía en ella”.

En un sentido similar se pronunció Juan Pablo Guanipa, líder opositor de Primero Justicia. “Edmundo González Urrutia sigue siendo el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, esté aquí o en Madrid. Espero que Edmundo se dirija al país y estoy seguro de que su estadía en España servirá para profundizar relaciones con todo el mundo occidental para que se intensifique el desconocimiento a Maduro y se ejerzan presiones para que se respete el resultado probado del 28 de Julio que lo coloca a él en la Primera Magistratura Nacional”.

Apreciados hermanos



En esta hora quiero y debo hablar del exilio de Edmundo González. Todos sabemos la persecución implacable que le hizo la dictadura madurista, que terminó en una orden de aprehensión por la ejecución de delitos que quienes los cometieron fueron Maduro y sus… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 8, 2024

“¿Es momento para preocuparnos? ¡Sí! Pero sobre todo para ocuparnos en la tarea que tenemos por delante. Oigo y leo voces y letras llenas de pesimismo. No las comparto. Para nada”, prosiguió.

Machado, ganadora de las primarias, quien no pudo inscribirse como candidata presidencial por estar inhabilitada, por lo que en su lugar González apareció en el tarjetón, señaló que la vida de este “corría peligro”.

“Las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo”, indicó Machado en la red social.

“Ante esta brutal realidad, es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida”, añadió.

La semana pasada se confirmó la emisión de una orden de captura contra González, quien, según las actas electorales presentadas por la oposición, fue el ganador de las elecciones.

La salida de González se produjo, además, en medio del asedio oficial contra la embajada de Argentina en Caracas, en donde se refugian seis opositores, colaboradores cercanos de la líder opositora Machado y a la campaña de González.

Precisamente Magalli Meda, una de los seis opositores resguardados allía, expresó este domingo: “¡Nuestros votos no se exilian! Arrasamos y esa es la verdad. La soberanía popular está muy claramente descrita en nuestra Constitución en el Art. 5. Todo se trata de hacerla respetar. Es como si pusieran en duda que tu hijo es tu hijo. Todo, todo es demostrable. Las actas son nuestra partida de nacimiento para la nueva República que nació el 28J. No importa donde esté tu hijo, no importa donde esté el presidente electo. Tu hijo es tu hijo, el presidente es el presidente electo. Serenidad, coraje y firmeza hasta el final”.

Nuestros votos no se exilian!



Arrasamos y esa es la verdad.

La soberanía popular está muy claramente descrita en nuestra Constitución en el Art.5. Todo se trata de hacerla respetar.

Es como si pusieran en duda que tu hijo es tu hijo.

Todo, todo es demostrable.

Las actas son… — MAGALLI MEDA (@MagalliMeda) September 8, 2024

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com