Edmundo González desde España: “Quiero reivindicar el esfuerzo de Machado”

Foto: AFP - JUAN BARRETO

Desde España, el abanderado de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, que recibirá asilo, emitió un comunicado en el que expuso las razones detrás de su decisión de salir del país y aprovechó para reiterar su compromiso con el proyecto político de María Corina Machado, que cumple más de un mes de clandestinidad en Venezuela. Como en mensajes anteriores, aseguró que cree en la política del diálogo y agradeció la postura de España y Países Bajos, cuyo encargado de negocios en Caracas lo recibió en su residencia antes de partir hacia Madrid, hecho que fue criticado por la Cancillería venezolana.

La decisión de salir del país y trasladarse al Estado europeo la tomó “pensando en Venezuela y en que nuestro destino no puede ser, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, según escribió el exdiplomático de 75 años, quien agregó: “Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”. En su escrito ratificó la defensa de los valores democráticos de paz y libertad.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

Además de lo anterior, González Urrutia mencionó que es “incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas”. Dijo también que se mantiene en pie: “Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido”. En ese sentido, aseguró que la libertad de las personas detenidas es su prioridad, “una exigencia irrenunciable”, y agradeció el apoyo recibido. Para terminar, afirmó: “Quiero reivindicar el trabajo y esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró este proceso electoral, y el de la Plataforma Unitaria Democrática por su trabajo y empeño”.

