Esta es la imputación de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro

AME1002. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/12/2025.- Combo de fotografías que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Trump aseguró este lunes que habló "muy recientemente" con Maduro, pero que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington, que, según el mandatario estadounidense, incluyó el ataque del miércoles a un muelle presuntamente utilizado por narcotraficantes. EFE/ Miguel Gutiérrez/ Shawn Thew /ARCHIVO Foto: EFE - Miguel Gutiérrez/ SHAWN THEW

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras un operativo en la capital de Caracas en la madrugada este sábado 3 de enero de 2026.

La fiscal, Pam Bondi, señaló que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Este es el documento completo de la imputación contra el presidente venezolano:

Noticia en desarrollo...

