Esta es la imputación de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras un operativo en la capital de Caracas en la madrugada este sábado 3 de enero de 2026.
La fiscal, Pam Bondi, señaló que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.
Este es el documento completo de la imputación contra el presidente venezolano:
Noticia en desarrollo...
