A Sánchez se le complica el camino para seguir siendo jefe del Gobierno español

Tras las elecciones del 23 de julio en España, el voto en el exterior le arrebató un escaño al PSOE, partido de Pedro Sánchez, a favor de los populares (PP), cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de consolidar apoyos para su investidura desde entonces. Los españoles residentes en el extranjero le dieron al PP el escaño por Madrid. El resultado final, tras el conteo, le dio a los populares 16 diputados en la capital, mientras que los socialistas se quedaron con diez.

Este panorama le dificulta a Sánchez su camino para seguir como jefe del Gobierno español, pues ahora necesita del voto de Junts per Catalunya, partido independentista catalán, y no su abstención, como antes se pensaba. Las cuentas están así: Feijóo tiene 171 apoyos, contando los 137 del PP, los 33 de Vox y el de UPN. La mayoría absoluta está en 176 diputados. El PSOE se queda en 121, y en caso de contar con los apoyos de Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, y BNG, reuniría 171 escaños, a falta de los siete de Junts. En este escenario, tanto el PSOE como el PP necesitan de los catalanes.

El triunfo del PP en Madrid no se vio en otras circunscripciones, pues el PSOE ganó en la mayoría de las provincias. Sin embargo, esto no altera el reparto de los escaños. Fuentes de los socialistas le indicaron al diario El País que “el posible cambio de un escaño en Madrid no modifica la situación para formar mayorías: Junts tendrá que decidir si une sus fuerzas a PP y Vox, y abre la puerta a un gobierno de la derecha con la ultraderecha, o se une al resto de fuerzas políticas para evitarlo exactamente igual que ayer”.

Desde el PP, fuentes populares le afirmaron al medio español, tras conocerse el cambio en el escaño por Madrid, que “Pedro Sánchez quiere unir a todos los partidos nacionalistas e independentistas para que le ayuden a ser presidente, pese a quedar a 16 escaños de Feijóo y tener 330.000 votos menos”. De igual modo, reiteraron que Feijóo pretende presentarse a la sesión de investidura como candidato a la Presidencia.

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tenía contemplado que participaran 2.327.388 personas. Según los datos, 233.688 depositaron su voto, lo que representa una participación del 10,04 % y un aumento del 60,22 % frente a las últimas elecciones generales, en noviembre de 2019, cuando votaron 145.853 electores, el 6,85% del total de los censados en el exterior.

Los consulados donde más españoles residentes en el extranjero votaron fueron en los de Londres (18,11 %), Bruselas (15,26 %), Ginebra (15,20 %) y París (15,17 %), todos en Europa; mientras que la menor participación se dio en los de América Latina, como en La Habana (0,77 %), México (4,78 %) o Buenos Aires (6,22 %).

