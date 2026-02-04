Abu Dabi vuelve a reunir a Rusia, Ucrania y EE. UU. sin avances claros

Volodímir Zelenski habla en Kiev junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Foto: EFE - STRINGER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunieron de nuevo este miércoles en Abu Dabi con el objetivo de impulsar unas tensas negociaciones que logren poner fin a casi cuatro años de guerra.

Varias rondas diplomáticas entre las partes no han logrado alcanzar un acuerdo para acabar con el conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022.

Le recomendamos: Ataques rusos en Ucrania: Kiev sin calefacción tras bombardeos a energía en pleno invierno

“Otra ronda de negociaciones empezó en Abu Dabi” con el fin de “conseguir una paz justa y duradera”, publicó en redes sociales el jefe del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, que encabeza la delegación ucraniana.

El principal escollo de las conversaciones es el destino del territorio del este de Ucrania a largo plazo.

Moscú exige que Kiev retire sus fuerzas de gran parte de la región oriental del Donbás, incluyendo zonas ricas en recursos naturales, como requisito para cualquier acuerdo.

También quiere el reconocimiento internacional de que las tierras tomadas en la invasión pertenecen a Rusia.

Pero Kiev insiste en que el conflicto se debería congelar en las actuales líneas de frente y rechaza un retiro unilateral de sus fuerzas.

Le podría interesar: España prohibirá redes sociales a menores de 16 años: ¿qué implica y por qué ahora?

Este miércoles, el Kremlin insistió en que proseguirá con su ofensiva hasta que Ucrania acepte sus condiciones.

“Mientras que el régimen de Kiev no tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará”, declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“Prepararnos para lo peor”

Para negociar con Umerov, Rusia envió a su director de inteligencia militar, Ígor Kostiúkov, un oficial naval sancionado por países occidentales por su papel en la invasión de Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump mandó a Abu Dabi a su enviado internacional, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

Rusia, que ocupa casi el 20 % del país vecino, ha amenazado con tomar el resto de la región de Donetsk si fracasa el diálogo.

También puede leer: La UE endurece política de visas: más control al régimen de exención, que aplica a Colombia

Ucrania ha advertido que ceder territorio envalentonaría a Moscú y que no firmará un acuerdo que no disuada a Rusia de volver a invadir.

Kiev aún controla una quinta parte de la región de Donetsk.

Si continuara avanzando al ritmo actual, el ejército ruso tardaría otros 18 meses en conquistar toda la región, según un análisis de la AFP, aunque las zonas que siguen controladas por los ucranianos incluyen centros urbanos fuertemente resguardados.

Rusia también reclama como propias las regiones de Lugansk, Jersón y Zaporiyia, y tiene porciones territoriales en al menos otras tres regiones del este ucraniano.

Le sugerimos: Investigación revela que cerca de dos millones de militares han muerto en guerra en Ucrania

La mayoría de los ucranianos rechaza un acuerdo que otorgue tierras a Moscú a cambio de paz, según encuestas de opinión, y muchos consideran inconcebible ceder territorios que sus soldados han defendido por años.

En el campo de batalla, Rusia ha ido avanzando en detrimento de la vida de muchos de sus soldados, con la intención de desgastar al ejército ucraniano.

Este martes, los ataques rusos se cobraron la vida de tres personas en la región sureña de Zaporiyia y de otras dos en Dnipropetrovsk, en el este del país.

También se reportaron bombardeos en Odesa, en el sur, donde no hubo víctimas mortales -según las autoridades regionales- pero sí importantes daños en edificios de viviendas, dos guarderías y una escuela.

Zelenski ha presionado a sus apoyos occidentales para que aumenten su dotación de armas e intensifiquen la presión económica y política sobre el Kremlin.

Para usted: España regularizará de forma exprés a migrantes: los colombianos resultarán beneficiados

Cientos de miles de ucranianos han sufrido cortes recurrentes de calefacción y electricidad en Kiev por los masivos bombardeos rusos, que dañaron gravemente la red energética de la capital.

Después de la primera ronda conversaciones de enero en Abu Dabi, ciudadanos ucranianos se mostraron escépticos con que se pueda pactar un acuerdo con Rusia.

“Creo que todo es solo un espectáculo para el público”, opinó Petro, un vecino de Kiev.

“Debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor”, declaró a la AFP.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com