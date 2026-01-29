La UE endurece política de visas: más control al régimen de exención, que aplica a Colombia

Banderas de la Unión Europea ondean a media asta frente a la sede de la Comisión Europea, en Bruselas (Bélgica). Foto: EFE - OLIVIER MATTHYS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Comisión Europea adoptó este jueves la primera estrategia de la Unión Europea en materia de visados que supone un endurecimiento a la hora de su concesión y lo vincula a diversos factores, como a la cooperación en los retornos y readmisiones por parte de terceros países.

Esta estrategia también plantea la suspensión, denegación o restricción de visados a Estados que lleven a cabo acciones hostiles que socaven la seguridad de la Unión Europea, y pone el foco en la atracción de talento y la utilización de herramientas digitales avanzadas para su gestión.

“Con esta estrategia estamos poniendo en orden a Europa con fronteras más sólidas y retornos más efectivos”, dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en una rueda de prensa.

Uno de los pilares de este plan, explicó la comisión, es el refuerzo de la seguridad de la Unión Europea con un control más estricto de los regímenes de exención de visados existentes, “con el fin de garantizar el cumplimiento continuo y evitar el uso indebido de los viajes sin visado”.

La Unión Europea mantiene acuerdos con diversos países, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Japón o Corea del Sur, para que sus connacionales puedan viajar al territorio Schengen sin la necesidad de un visado.

También se prevé un cambio en el artículo 25 bis, que vincula la política de visados a la cooperación de terceros países en la readmisión de migrantes irregulares, que permita a la Unión Europea adoptar medidas específicas en casos de falta de cooperación en retornos y readmisiones.

Entre estas posibles medidas restrictivas específicas se encuentra “la suspensión, denegación o restricción de las solicitudes de visado en respuesta a acciones hostiles de terceros países que socaven la seguridad de la Unión Europea”, así como el impulso de nuevas medidas para reforzar la seguridad de los documentos de viaje con el fin de luchar contra el fraude.

La estrategia también está orientada a la adopción de nuevas medidas para la atracción y retención de talento, haciendo que lo que la Comisión Europea denominó “viajes legítimos” sea “más fácil, rápido y predecible para los turistas y viajeros de negocios”.

Algunas de estas medidas son nuevos procedimientos digitales, entre ellos la simplificación y automatización parcial de los controles previos a la salida de viajeros exentos de visados a partir del cuarto trimestre de 2026, la creación de visados de entrada múltiple y la mejora en las condiciones para el talento, como el estudio de nuevas normas jurídicas para emprendedores, profesores o estudiantes.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com