Accidente de F-16 en Polonia deja un piloto muerto durante ensayos del Radom Air Show

Un avión de combate F-16 del Tiger Demo Team de la Fuerza Aérea de Polonia se estrelló la tarde del 28 de agosto en el aeropuerto de Radom, durante los preparativos del Radom Air Show. El impacto provocó la muerte del piloto, según confirmaron las autoridades.

El accidente ocurrió a las 7:25 p. m. (hora de Polonia), según AeroTime. El choque fue captado en video, en este se puede ver el momento en el que el avión entró en un descenso pronunciado sobre la pista y no logró recuperarse, impactando contra el suelo y estallando en llamas.

Inmediatamente después del choque, los servicios de emergencia enviaron personal para el rescate de los pilotos. La información inicial indica que los aviadores no fueron expulsados de la nave antes del impacto, causando la muerte del piloto.

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó para AeroTime que el piloto del F-16 Tiger Demo murió en el accidente.

“En el accidente del F-16 falleció un piloto del Ejército polaco, un oficial que siempre sirvió a la Patria con dedicación y gran valentía”, declaró Kosiniak-Kamysz en un comunicado publicado en X.

“Rindo homenaje a su memoria y extiendo mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Es una gran pérdida para la Fuerza Aérea y para todas las Fuerzas Armadas polacas”, agregó.

BREAKING:



Polish F-16 fighter jet crashes during training flight in Radom.



Firefighters are working at the scene.



🇵🇱 pic.twitter.com/fU5LFOzqs1 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 28, 2025

¿Qué es el Radom Air Show?

Se trata de uno de los espectáculos aéreos más importantes de Polonia y Europa Central, que se celebra anualmente en el aeropuerto de Radom, centro-este de Polonia.

Este reúne a las principales fuerzas aéreas del mundo, equipos acrobáticos y fabricantes de aeronaves, ofreciendo demostraciones de vuelo, exhibiciones estáticas y actividades para el público.

El Tiger Demo del F-16 de Polonia es el equipo oficial de exhibición de F-16 de la Fuerza Aérea. Antes del show aéreo, la página oficial del equipo informó un vuelo de familiarización sobre Radom a las 7:00 p.m., hora local.

