Hay desapariciones forzadas en sitios de ayuda humanitaria en Gaza, según la ONU

En Gaza, el ejército israelí estaría “directamente implicado en las desapariciones forzadas de personas que buscan asistencia humanitaria”, dijeron expertos de la ONU. Foto: EFE - Ahmad Awad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificaron el jueves de “crimen atroz” los informes sobre “desapariciones forzadas de palestinos hambrientos” que buscaban comida en sitios de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF).

“Una práctica que equivale a tortura”

Los siete expertos independientes aseguraron, en una declaración conjunta, haber recibido información de que varias personas, incluido un niño, desaparecieron tras acudir a estos sitios de ayuda en Rafah.

El ejército israelí estaría “directamente implicado en las desapariciones forzadas de personas que buscan asistencia”, añadieron los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque no hablan en nombre de la organización.

“Los reportes de desapariciones forzadas dirigidas contra civiles hambrientos que buscan ejercer su derecho fundamental de alimentarse no solo son impactantes, sino que equivalen a tortura”, señalaron.

“Usar la comida como herramienta para llevar a cabo desapariciones selectivas y masivas debe cesar inmediatamente”, agregaron.

Le recomendamos: Israel intensifica sus operaciones cerca de Ciudad de Gaza

La Fundación Humanitaria de Gaza declaró que no existen pruebas de desapariciones forzadas en sus sitios de ayuda en los territorios palestinos, después de que los expertos informaran sobre tales exacciones.

“Trabajamos en una zona de guerra donde pesan graves acusaciones contra todas las partes que operan fuera de nuestros sitios. Pero dentro de las instalaciones de la GHF no hay evidencia de desapariciones forzadas”, indicó la fundación en un comunicado a AFP.

Gaza, al borde del colapso humanitario

La ONU declaró el estado de hambruna en Gaza la semana pasada, acusando a Israel de “obstrucción sistemática” de las entregas humanitarias. Israel, que acusó a Hamas de saquear la ayuda proporcionada por la ONU, impuso un bloqueo total sobre Gaza entre marzo y mayo.

La Franja de Gaza llegó a un “punto de quiebre”, declaró la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, tras una visita al lugar.

Le podría interesar: EE. UU.: ¿Qué hay detrás del despido de la jefa de la agencia de salud de la CDC?

“Me encontré con niños que mueren de hambre y reciben tratamiento por desnutrición grave, y vi fotos de ellos cuando estaban sanos. Son irreconocibles”, afirmó citada en un comunicado. “La desesperación está en su punto máximo y fui testigo directo de ello”, añadió.

McCain estuvo en Deir el Balah, donde visitó una clínica que atiende a niños que sufren de desnutrición y se reunió con madres desplazadas que le contaron su lucha diaria por sobrevivir, y también en Jan Yunis.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com