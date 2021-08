Las autoridades del distrito de Frisia, al norte de Alemania, solicitaron a unas 8.600 personas vacunarse nuevamente luego de que una investigación policial arrojó que una enfermera podría haberles inyectado solución salina en vez de una vacuna contra el coronavirus.

“Hoy tuve el triste deber de informar a unas 8.600 personas que pueden haber sido afectadas, y que no se puede descartar que hayan recibido una solución salina en lugar de la vacuna. Para su tranquilidad, recomendamos que se inyecten nuevamente”, dijo Sven Ambrosy, administrador del distrito.

Las autoridades creen que la enfermera les dio la vacuna falsa a los residentes entre marzo y abril. De hecho, ella admitió en abril que había llenado un frasco de la vacuna Pfizer con solución salina, un episodio que describió como un accidente. Aunque la solución salina es inofensiva, la mayoría de personas que al parecer no recibieron la vacuna contra el coronavirus son adultos mayores, dejándolos más vulnerables al COVID-19.

La enfermera pudo hacer el reemplazo porque era “responsable de la preparación de las vacunas y de las jeringas durante su horario de trabajo en el centro de vacunación”, dijeron las autoridades sanitarias de Baja Sajonia a CNN.

Aún no está claro si hay cargos presentados relacionados con el caso, según informó Reuters. Y aunque no se ha declarado ninguna motivación para efectuar el cambio, algunos informes arrojan que la enfermera, que no fue identificada, hizo publicaciones en redes sociales sobre su escepticismo frente a la vacunación.

“Las investigaciones de la policía han demostrado que la persona involucrada estaba motivada para oponerse a la vacunación. Ya que guarda silencio con la policía, no sabemos si fue manipulada y en qué medida durante este período”, dijo Claudia Schröder, subdirectora del equipo de coronavirus de Baja Sajonia.

Las Organización Mundial de la Salud ha reiterado en varias ocasiones que las vacunas son una herramienta fundamental en la batalla contra el COVID-19, y que vacunarse es una de las mejores formas de prevenir el contagio y proteger a los demás. “Las vacunas están contribuyendo significativamente a prevenir enfermedades graves y la muerte por COVID-19″, se lee en un informe de la organización.

¿Y si las personas no se vacunan? “La falta de vacunación permite la circulación continua del virus y la generación de variantes, incluidas algunas que pueden representar un mayor riesgo. La vacunación generalizada ayudará a evitar que las personas tengan que ir al hospital y contribuirá a que menos personas se enfermen, lo que en última instancia aliviará la carga de COVID-19 en los sistemas de salud”, informó la OMS.