Alerta en Rumania: drones rusos violaron su espacio aéreo tras ataques a Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rumania informó este sábado que un dron no identificado ingresó en su espacio aéreo durante un ataque masivo ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera común. El hecho, que ocurre en un momento de creciente tensión en la región, obligó al despegue inmediato de dos cazas F-16 para vigilar la situación.

Según el comunicado oficial, la aeronave fue detectada alrededor de las 18:23 hora local (10:23 a. m., hora de Bogotá) y seguida por radar hasta que desapareció cerca de la localidad de Chilia Veche, en el distrito de Tulcea, a pocos kilómetros del Danubio y de la frontera ucraniana. Las autoridades subrayaron que el dron no sobrevoló zonas pobladas y que en ningún momento representó un riesgo directo para la población.

Aun así, equipos militares fueron movilizados para rastrear posibles restos del aparato. Desde febrero, una nueva legislación permite a las Fuerzas Armadas rumanas derribar drones que penetren en su espacio aéreo sin autorización, reflejo de la creciente preocupación por los efectos colaterales de la guerra en Ucrania.

👉 ¿Por qué importa?

No es la primera vez que Rumania, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, ve comprometida su seguridad aérea.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, fragmentos de drones han caído en territorio rumano en varias ocasiones, sobre todo en la región del delta del Danubio, cuando Moscú intensificó sus ataques contra puertos ucranianos en el Mar Negro.

La situación se produce apenas días después de que Polonia denunciara múltiples incursiones de drones rusos en su espacio aéreo.

Varsovia incluso ordenó derribar algunos de estos aparatos, convirtiéndose en el primer miembro de la Alianza Atlántica en abrir fuego contra aeronaves rusas desde que comenzó la guerra.

El hecho desató la condena internacional y llevó a la OTAN a anunciar refuerzos inmediatos en el flanco oriental.

🎤 Drones rusos no sobrevolaron zonas pobladas

El dron “no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza inminente para la seguridad de la población”, según el comunicado de Rumania.

📌 ¿Qué pasa en la guerra en Ucrania?

La incursión en Rumania coincide con un nuevo repunte de ataques rusos contra Ucrania.

En la última jornada, Moscú lanzó más de 160 drones y varios misiles, según reportó Kiev, en operaciones que alcanzaron tanto objetivos militares como infraestructuras críticas.

Al mismo tiempo, drones ucranianos impactaron instalaciones industriales en la región rusa de Perm, a más de 2.000 kilómetros de la frontera.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reiterado que estos incidentes muestran la urgencia de construir un “escudo aéreo europeo” capaz de proteger no solo a Ucrania, sino también a los países vecinos que ya se ven afectados por la guerra.

🔍 Tensión diplomática

Estas acciones de Rusia pueden conducir a una posible nueva oleada de tensiones diplomáticas, con llamados a Moscú para evitar “provocaciones” y más presión para sanciones o medidas defensivas colectivas.

*Con información de AFP y agencias

