Lo que debe saber sobre los riesgos radioactivos en la planta nuclear de Zaporiyia

Ucrania y Rusia continúan acusándose mutuamente de los bombardeos en la zona aledaña a la central nuclear de Zaporiyia. Estos ataques, según el operador nuclear ucraniano, Energoatom, dejan a la planta con altos riesgos de fugas radioactivas.

“La infraestructura de la estación ha sido dañada, hay riesgo de pulverización de hidrógeno y salpicaduras de sustancias radioactivas y el riesgo de incendio es alto”, añadió Energoatom.

Según el operador ucraniano, la central funciona desde el mediodía del sábado con “el riesgo de violar los estándares de seguridad de radiación y de incendio”.

Hemos visto que algunos medios han titulado mucho este caso con las palabras ‘pulverización de hidrógeno’, pero ninguno se ha detenido a explicar qué es lo que ocurre. Así que vamos a hacer una pausa para descifrar este anuncio.

“Terrorismo nuclear”: ¿cómo llegamos a esta emergencia?

Autoridades occidentales creen que Rusia, que lanzó una invasión a Ucrania en febrero de este año, quiere el control total de la planta Zaporiyia para desviar el suministro de energía de a la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

La central, de seis reactores, fue ocupada por las tropas rusas a inicios de marzo, poco después del inicio de la invasión. Desde entonces, en la zona hay constantes enfrentamientos entre soldados rusos y ucranianos.

Cabe destacar que los conflictos alrededor de los sitios nucleares quedaron prohibidos gracias a la Enmienda de 1977 a los Convenios de Ginebra. Sin embargo, las autoridades internacionales han demostrado una vez más su incapacidad para enfrentar un caso de este tipo.

¿Por qué Putin quiere el control de la planta?

Hay tres razones:

Usar la planta como moneda de cambio política.

Presentar la toma de la planta como una victoria propagandística.

Usar la planta como fortaleza: los ucranianos se abstendrían de lanzar misiles contra esta central ante el peligro que esto representa para el continente.

La planta quedó totalmente desconectada de la red eléctrica ucraniana entre el jueves y el viernes de esta semana por primera vez en cuatro décadas, debido a “acciones de los invasores”, según Energoatom.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la corriente de la central fue interrumpida porque Rusia bombardeó la última línea eléctrica activa que conectaba la planta con la red nacional. Ahora, el plan de los rusos es conectar la planta a la red rusa.

El Ministerio ruso de Defensa, por su lado, afirmó en un comunicado que Ucrania había lanzado 17 proyectiles sobre el recinto de la planta en las últimas 24 horas y acusó a Kiev de “terrorismo nuclear” y de “provocar” a Rusia.

En medio de estas acusaciones mutuas, Europa permanece a la expectativa de lo que ocurre con Zaporiyia. La ONU ha insistido en la necesidad de detener cualquier “actividad militar” en torno a la planta.

¿Qué significa la “pulverización de sustancias radiactivas” y por qué hay tanto miedo con lo que ocurra con la planta?

Luego de examinar el cómo llegamos acá, revisemos el por qué es importante. Trataremos de explicar esto sin usar términos muy técnicos.

El diseño de reactor de Zaporiyia es seguro, según Ross Peel, gerente de Investigación y Transferencia de Conocimientos del King’s College London, quien explicó el modelo en The Conversation. Esta planta es diferente a la de Chernóbil, cuyo sistema estaba mal diseñado y esto contribuyó a que ocurriera el peor accidente nuclear de la historia.

☢️ Cuando un reactor de Zaporiyia se sobrecalienta, el sistema de enfriamiento de la central empieza a reducirse y como consecuencia de esto la potencia del mismo reactor también se va reduciendo. Esto, en palabras de Peel, es fundamental para que el diseño del reactor sea seguro y que actúe de manera diferente a los que funcionaban en Chernóbil. Sin embargo, otro caso es cuando el reactor se rompe. Acá hay un peligro enorme. ☢️ Si un reactor en funcionamiento se rompe, porque fue alcanzado por un misil o una bomba , por ejemplo, se abre una fisura por la que, en primer lugar, pueden escapar materiales nucleares peligrosos que contaminan el aire, la tierra y el agua. Estas partículas radioactivas pulverizadas pueden ser respiradas y son altamente tóxicas.

☢️ Por otro lado, está el peligro de que las tuberías y piscinas de agua de enfriamiento que se usan para eliminar el exceso de calor en la planta sean impactadas. Si no hay un suministro de agua para enviar el calor fuera del reactor, este comienza a calentarse rápidamente. ☢️ A temperaturas altas empiezan a liberarse partículas de hidrógeno del revestimiento de zirconio del reactor, un material similar al acero que lo recubre todo. En un ambiente cerrado, el hidrógeno acumulado puede desplazar al oxígeno y genera un grave riesgo de incendio. Con todo este calor, el reactor podría comenzar a derretirse causando una fusión de núcleo , el accidente más temido en la industria nuclear. Si esto ocurre se expulsaría una cantidad enorme de material radioactivo al medio ambiente.



El edificio que contiene al reactor parece estar diseñado no solo para contener la radiación de este, sino para resistir impactos que vengan del exterior.

“No creo que haya una alta probabilidad de que se rompa el edificio de contención, incluso si fuera golpeado accidentalmente por un proyectil explosivo, y aún menos probable que el propio reactor resulte dañado por ello. Esto significa que el material radiactivo está bien protegido“, advierte Mark Wenman, lector de materiales nucleares en Nuclear Energy Futures, Imperial College London, consultado por Reuters.

¿Qué se está haciendo?

Seremos francos: muy poco.

Las autoridades locales ucranianas indicaron que desde el 23 de agosto distribuye pastillas de yodo a los residentes que viven en un radio de 50 km de la central. Sin embargo, subrayaron que por el momento no se había detectado ninguna anomalía y que el yodo solo debe tomarse en caso de alerta por radiación.

Ante “un riesgo muy elevado de catástrofe nuclear”, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que depende de la ONU, pide que sus expertos puedan acceder a la central. La consejera del ministro de Energía ucraniano, Lana Zerkal, afirmó que hay una inspección del OIEA “prevista para la semana próxima”.

Pero Zerkal mostró su escepticismo y declaró que probablemente no se realice, acusando a los rusos de imponer “artificialmente” condiciones para que los expertos no puedan acceder a la zona. Moscú, que rechaza esa acusación, impidió el viernes la adopción de una declaración conjunta en la ONU sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Rusia rechazó en particular los párrafos que subrayaban una “gran preocupación” por las actividades militares en torno a las centrales eléctricas ucranianas y por la “pérdida de control” de Kiev sobre estos lugares.

El Ministerio británico de Defensa advirtió que unas imágenes satelitales mostraban una presencia importante de unidades rusas en la central, con vehículos blindados de transporte de tropas a unos 60 metros de uno de los reactores.

