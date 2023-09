Navalni, opositor de Putin, fue trasladado a la celda más severa en la cárcel

El opositor ruso Alexei Navalni es visto en una pantalla mientras aparece en una conexión de vídeo desde la colonia en la región de Vladimir, durante una audiencia de El Primer Tribunal de Apelación de la Jurisdicción General que considera su apelación contra la sentencia de 19 años de prisión en un caso de extremismo. Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

El principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalni, anunció el miércoles que será trasladado a una celda donde las condiciones de reclusión son más estrictas, un día después de que fuera rechazada su apelación de una condena de 19 años de cárcel.

Preso desde su regreso a Rusia a inicios de 2021 tras una convalecencia debida a un envenenamiento, Navalni está actualmente detenido en la colonia penitenciaria IK-6 de Melejovo, a 250 kilómetros al este de Moscú, donde con frecuencia es encerrado a una celda disciplinaria.

Esta vez el opositor debe ser encarcelado en una celda llamada “EPKT”, o sea una celda de aislamiento con las condiciones de reclusión más estrictas del sistema carcelario ruso.

“Ayer, inmediatamente después de la apelación en el caso que me concierne, me llevaron a la comisión y me anunciaron que debido a que soy incorregible, sería trasladado a la EPKT por 12 meses”, anunció Navalni en mensaje por las redes sociales. Desde su detención en enero de 2021, Navalni se comunica principalmente a través de mensajes a sus abogados que luego son publicados en las redes sociales.

“Un año de EPKT es la pena más severa posible en las colonias penitenciarias”, dijo Navalni, y con humor dijo que se siente “como un rockstar fatigado y al borde de la depresión”.

No estaba claro por ahora si los 12 meses de celda disciplinaria retardará el traslado de Navalni a una nueva colonia penitenciaria de condiciones más estrictas, como lo exige su nueva condena. Desde su celda, el militante anticorrupción de 47 años siguió en los últimos meses denunciando la ofensiva rusa en Ucrania y pidió a los rusos “resistir” al Kremlin.

