Arrestan en Reino Unido al expríncipe Andrés, hermano del rey y salpicado por caso Epstein

Andrés, que cumple 66 años hoy, permanece bajo custodia por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”. El hermano del rey habría entregado información potencialmente confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Agencia AFP y Redacción Mundo
19 de febrero de 2026 - 10:56 a. m.
El expríncipe Andrés perdió su título real en noviembre pasado.
Foto: AFP - JUSTIN TALLIS
El expríncipe Andrés fue arrestado este jueves, día de su 66.º cumpleaños, y permanece bajo custodia por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, anunció la policía local de Thames Valley, responsable de la zona de Windsor, donde vivía hasta hace muy poco.

La policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge, donde Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención del hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

¿Por qué seguimos hablando de Jeffrey Epstein? Guía rápida para entender el caso
Los archivos de Epstein y su peso en la industria de los videojuegos: ¿qué influencia tuvo?
Epstein en Rusia: sus nexos con el poder y el rastro de la red de reclutamiento en Moscú

Previamente dijo estar estudiando informaciones según las cuales Andrés habría entregado información potencialmente confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, en la época en que fue emisario del Reino Unido para el comercio internacional (2001-2011).

“Es difícil pensar en algún precedente para el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor, el hermano del rey”, estimó en BBC, Sean Coughlan, corresponsal que cubre a la realeza.

“Andrés ha negado constantemente cualquier irregularidad, pero esto aún tiene la capacidad de impactar y sorprender como una noticia de última hora”, añadió.

El rey Carlos despejó del título de príncipe a su hermano Andrés en noviembre pasado y lo desalojó de la residencia real en medio de escándalo por sus nexos con el delincuente sexual Epstein.

Por Agencia AFP

Por Redacción Mundo

Martha Ramirez(69929)Hace 12 minutos
Y acá, jmmm el Uribe dando Lora, Pastrana tranquilito, asco
Jesús Vargas(0u41y)Hace 22 minutos
En Colombia primero preguntan por su casta.
JACN(65090)Hace 31 minutos
Y ......el Andres Pastrana Arango que ?
