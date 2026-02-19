Arrestan en Reino Unido al expríncipe Andrés, hermano del rey y salpicado por caso Epstein

El expríncipe Andrés perdió su título real en noviembre pasado. Foto: AFP - JUSTIN TALLIS

El expríncipe Andrés fue arrestado este jueves, día de su 66.º cumpleaños, y permanece bajo custodia por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, anunció la policía local de Thames Valley, responsable de la zona de Windsor, donde vivía hasta hace muy poco.

La policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge, donde Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención del hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

Previamente dijo estar estudiando informaciones según las cuales Andrés habría entregado información potencialmente confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, en la época en que fue emisario del Reino Unido para el comercio internacional (2001-2011).

“Es difícil pensar en algún precedente para el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor, el hermano del rey”, estimó en BBC, Sean Coughlan, corresponsal que cubre a la realeza.

“Andrés ha negado constantemente cualquier irregularidad, pero esto aún tiene la capacidad de impactar y sorprender como una noticia de última hora”, añadió.

El rey Carlos despejó del título de príncipe a su hermano Andrés en noviembre pasado y lo desalojó de la residencia real en medio de escándalo por sus nexos con el delincuente sexual Epstein.

