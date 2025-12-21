Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El crimen organizado se mete por entre las grietas del mercenarismo en Ucrania

Se van a cumplir cuatro años desde el inicio de la invasión rusa a gran escala y, a pesar de que las batallas se libran en suelo europeo, Latinoamérica no está muy ajena a ello. No solo es la presencia de extranjeros dentro de las fuerzas armadas ucranianas, sino que miembros de grupos ilegales estarían llegando al Ejército, además de que están aprendiendo en redes sociales nuevas formas de hacer la guerra.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
21 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
Un militar ucraniano se alista para lanzar un dron de reconocimiento en Donetsk, región ocupada por Rusia.
Un militar ucraniano se alista para lanzar un dron de reconocimiento en Donetsk, región ocupada por Rusia.
Foto: Getty Images - Scott Peterson

El brasileño Philippe Marques Pinto apareció en un video del Centro del Reclutamiento Extranjero de Ucrania diciendo que era un artillero de misiles antiaéreos. Se presentó como un voluntario con experiencia en seguridad privada, aseguró haber estado cerca de Jersón, Kramatorsk y Járkov, y les advirtió a los demás extranjeros con deseos de enlistarse en las fuerzas armadas de Kiev que esta “es una guerra en la que cualquier cosa puede pasar”; sin embargo, omitió un detalle: la Policía Civil de Brasil lo identificó como un miembro de la banda...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Europa

Ucrania

Rusia

América

Colombia

Brasil

Narcotráfico

Río de Janeiro

Latinoamérica

PremiumEE

Guerra en Ucrania

Kiev

México

FARC

Disidencias de las FARC

Cauca

Norte de Santander

Catatumbo

Comando Vermelho

Sudán

Gustavo Petro

Siria

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.