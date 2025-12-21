El crimen organizado se mete por entre las grietas del mercenarismo en Ucrania

Un militar ucraniano se alista para lanzar un dron de reconocimiento en Donetsk, región ocupada por Rusia. Foto: Getty Images - Scott Peterson

El brasileño Philippe Marques Pinto apareció en un video del Centro del Reclutamiento Extranjero de Ucrania diciendo que era un artillero de misiles antiaéreos. Se presentó como un voluntario con experiencia en seguridad privada, aseguró haber estado cerca de Jersón, Kramatorsk y Járkov, y les advirtió a los demás extranjeros con deseos de enlistarse en las fuerzas armadas de Kiev que esta “es una guerra en la que cualquier cosa puede pasar”; sin embargo, omitió un detalle: la Policía Civil de Brasil lo identificó como un miembro de la banda...