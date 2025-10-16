Así es como sobrevivió el primer ministro francés a dos mociones de censura

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pronuncia su discurso durante una sesión de moción de censura contra su gobierno el 16 de octubre de 2025. Foto: EFE - YOAN VALAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, superó este jueves dos mociones de censura en el Parlamento, días después de proponer la suspensión de una reforma clave del presidente, Emmanuel Macron, para no agravar la crisis política.

Lecornu, el tercer jefe del gobierno francés en menos de un año, abogó el martes por suspender la impopular reforma de las pensiones de 2023 para que la oposición socialista, que reclamaba esta medida, no secundara la censura.

Aunque lo logró, estuvo cerca de caer. La moción de censura presentada por La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) se quedó a 18 votos de prosperar. Siete socialistas rompieron la disciplina de voto y apoyaron tumbar el gobierno.

Le recomendamos: Una muerte y más de 100 heridos en Perú: la Generación Z desafía al nuevo gobierno

La segunda moción, defendida por la líder ultraderechista Marine Le Pen, se quedó todavía más lejos de la mayoría de 289 votos necesarios, al recabar 144 por el rechazo de la izquierda a apoyarla.

“La suspensión anunciada” de la reforma de las pensiones hasta 2028 “no es más que un engaño, una trampa, un subterfugio”, defendió poco antes la diputada de LFI, Aurélie Trouvé, para presionar a sus exaliados socialistas.

Esta formación de centroizquierda aceptó la mano tendida del primer ministro centroderechista para debatir, y logró que cediera en la impopular reforma de las pensiones, pese a que Macron siempre rechazó suspenderla o derogarla.

Pero pese al anuncio, la incertidumbre planea sobre cómo se suspenderá. Lecornu propuso la víspera que se incluyera como una enmienda a su proyecto de presupuestos para 2026, que el Parlamento debería votar antes de finales de año.

Le podría interesar: ¿Por qué los recortes a la PMA pueden empujar al hambre extrema a 13,7 millones de personas?

Esas cuentas prevén un esfuerzo fiscal de EUR 30.000 millones (US 34.970 millones). En gran parte obedecen a una reducción del gasto para contener una deuda pública que roza los EUR 3,4 billones (115,6 % del PIB).

Esta vinculación plantea un dilema a los socialistas: aprobar unos presupuestos con recortes sociales a cambio de suspender la reforma de las pensiones, o tumbarlos y arriesgarse a perder esta “primera victoria”, como celebraron la izquierda y los sindicatos.

El líder socialista, Olivier Faure, advirtió no obstante este jueves que “si el gobierno no cumple sus promesas”, especialmente respecto “a la suspensión de la reforma de las pensiones”, lo censurarán “rápidamente”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com