Maduro a la CIA: “¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que América Latina “repudia” a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés) tras denunciar la supuesta participación de esta institución en golpes de Estado en la región.

“No a los golpes de Estado dados por la CIA (...). ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, manifestó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario se pronunció así después de que el periódico The New York Times revelara que la Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno venezolano con el objetivo de “sacarle del poder”.

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto, como parte de una operación militar más amplia.

No obstante, se desconoce aun si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

El líder chavista llamó a llevar “la verdad de Venezuela” a “todos los sectores sociales, culturales, políticos, económicos de la sociedad estadounidense para decirle no a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Suramérica”, en un contexto en el que denuncia como “amenaza” el despliegue militar ordenado por Trump cerca de aguas venezolanas.

“Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela”, expresó el Ejecutivo de Maduro en un comunicado.

Venezuela anticipó que su misión permanente ante la ONU elevará una denuncia, este jueves, ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de este organismo, António Guterres, con el fin de exigir una “rendición de cuentas” al Gobierno de Estados Unidos y la “adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe”.

“La comunidad internacional debe comprender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato”, advirtió.

EE. UU. ha atacado diversas embarcaciones —que Washington asegura transportaban drogas— en aguas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

El país norteamericano tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

