Así se vivió la violencia por “una cacería” a migrantes en un municipio de España

El municipio español de Torre-Pacheco fue escenario de una ola de violencia entre grupos extremistas e inmigrantes, que resultó en noches de disturbios y detenciones a lo largo del fin de semana.

Los hechos se remontaron al ataque del miércoles contra un hombre de 68 años, quien declaró ante los medios de comunicación que los responsables de su agresión fueron, presuntamente, unos jóvenes de origen magrebí. Entretanto, las autoridades están investigando los hechos.

Hasta el momento se cuentan ocho detenciones (cinco españoles y tres marroquíes) y cinco heridos leves, luego de una jornada violenta que la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, atribuyó a una convocatoria xenófoba por medio de las redes sociales.

La agresión se dio después de que el Ayuntamiento llamara el viernes a una manifestación pacífica, la cual resultó en altercados, enfrentamientos entre vecinos, grupos de ultraderecha y ciudadanos marroquíes.

Ante lo sucedido, la Guardia Civil desplegó 75 agentes en Torre-Pacheco, donde el 30 % de los 40.000 habitantes son de origen magrebí, para garantizar el orden y evitar posibles disturbios. La intención del Ministerio del Interior es incrementar la cifra el martes con otros 20 efectivos.

De hecho, el responsable de esa cartera, Fernando Grande-Marlaska, comentó este lunes que la situación “está controlada” y que la Fiscalía investiga lo ocurrido, incluyendo las redes sociales, desde las cuales se hizo un llamado a “cazar al inmigrante”.

En una entrevista con la cadena de radio SER, aseguró que lo que pasó el fin de semana fue consecuencia de los discursos de la ultraderecha, pues ellos identifican inmigración con delincuencia “sin ninguna razón que lo respalde”. Él se refirió específicamente al partido Vox y a su líder, Santiago Abascal.

De hecho, esa agrupación convocó para el sábado una protesta bajo el lema “Defiéndete de la inseguridad”, luego de la agresión contra el hombre de 68 años. Su presidente en la región de Murcia, José Ángel Antelo, aseguró que su partido “va a acabar con la inmigración ilegal” y que hay que “deportar a esos políticos nefastos y traidores” que “han llenado las calles de lo peor”. Denunció, además, que el rey de Marruecos “está liberando a los delincuentes de sus cárceles, que están llegando” a la comunidad autónoma.

