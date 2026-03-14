Ataque antisemita en Ámsterdam: explosivo daña escuela judía y detienen sospechosos

Miembros de la policía, con cascos y cubrebocas, se encuentran apostados en el Museo Judío de Nieuwe Amstelstraat en Ámsterdam, Países Bajos, el 14 de marzo de 2026. Foto: EFE - MEDIA TV/ ANP

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En la madrugada dee este sábado, un explosivo impactó contra el muro exterior de una escuela judía en el barrio Buitenveldert de Ámsterdam, causando daños menores, pero activando todas las alertas por ser calificado como un ataque antisemita premeditado.

La alcaldesa Femke Halsema lo denunció como un “cobarde acto de agresión contra la comunidad judía”, sin heridos reportados, mientras la policía analiza imágenes de cámaras de seguridad del sospechoso

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Esa misma tarde, la policía detuvo a tres jóvenes de 18 y 19 años, más un menor de 17, tras interceptar un vehículo sospechoso próximo a otra sinagoga, cuyo conductor coincidía con la descripción de uno de los implicados en el atentado contra la escuela judía.

Las autoridades confirmaron que están investigando a fondo el incidente y solicitaron a testigos que se presenten con información. “Aún no se sabe si los sospechosos planeaban detonar un explosivo o incendiar otra sinagoga”, indicó un portavoz policial en un comunicado oficial. Ningún motivo ha sido revelado hasta el momento para las detenciones.

Por su parte, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, declaró que “el antisemitismo no tiene cabida” en el país. “Entiendo la rabia y el temor de la comunidad judía, con quien me reuniré de inmediato para garantizar su seguridad plena”, escribió en la red social X.

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Verschrikkelijk. In Nederland mag geen plek zijn voor antisemitisme. Ik begrijp de boosheid en angst en ga snel in gesprek met de Joodse gemeenschap. Zij moeten zich altijd veilig weten in ons land. https://t.co/pr2K5mfQJK — Rob Jetten (@MinPres) March 14, 2026

Desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la réplica de Teherán, las alertas por posibles agresiones a comunidades judías se han disparado a nivel global.

Estos incidentes, no parecen ser aislados, el lunes, una explosión impactó frente a una sinagoga en Lieja, Bélgica, en un acto que el alcalde Willy Demeyer catalogó como ataque antisemita, según reportes de medios locales.

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