Francia, diez años después del terror: los ataques terroristas del 13-N

Francia conmemora este jueves el décimo aniversario de los peores atentados yihadistas en su suelo, que dejaron en una noche de horror 130 muertos en París y heridas que siguen abiertas.

Estos atentados reivindicados por el grupo Estado Islámico fueron los más sangrientos de los años 2010 en Europa, una década marcada por los ataques yihadistas en varios países.

¿Cómo ocurrieron los atentados?

En la noche del 13 de noviembre de 2015 se iniciaron los ataques. “Tres grupos terroristas, operando por separado, perpetraron una serie de ataques coordinados con fusiles automáticos y explosivos en un estadio, una sala de conciertos y varios restaurantes y bares de París [en el distrito 10 y 11] ”, explicó la Europol.

Los ataques buscaban matar y herir al máximo número de civiles. El Estado Islámico (EI) los reivindicó como respuesta a bombardeos franceses en Siria e Irak.

“Hasta noviembre, su participación [del EI] en el terrorismo internacional contra Occidente se limitaba a ataques contra turistas en países de mayoría musulmana e incitando a individuos en Europa a perpetrar atentados terroristas individuales”, dijo la Europol.

Los ataques ocurrieron después de un partido de fútbol, en las inmediaciones del Stade de France, en cuyos alrededores hubo tres atacantes suicidas. Dentro del estadio, en donde se disputaba un partido de fútbol amistoso entre la selección francesa y la alemana, se encontraba el presidente de entonces, François Hollande, quien fue evacuado.

Luego, un segundo grupo ejecutó ataques en cafés y restaurantes en París. El tercer grupo realizó un tiroteo con fusiles AK-47 y secuestró personas en un concierto de Eagles of Death Metal en la sala Bataclan, donde había 1.500 individuos.

De hecho, este lugar había recibido diversas amenazas debido a su apoyo a organizaciones judías y al Estado de Israel.

David Fritz Goeppinger, un hombre que se encontraba en un café junto al Sena, dijo, citado por El País: “Estaba seguro de que eran disparos. Me gustan mucho los videojuegos y conozco esos sonidos. Luego me acerqué al balcón que daba al escenario y vi la matanza. Mi amigo entró en pánico, corrió hacia adentro y supe que moriría. Yo salí por una ventana para intentar subir al tejado, pero no pude y me quedé ahí colgado durante diez minutos”.

Según un funcionario citado por The New York Times, Turquía advirtió a Francia dos veces sobre el ataque previamente. El informante aseguró que el gobierno nunca recibió respuesta de Francia.

“El 10 de octubre de 2014, Turquía recibió una solicitud de información de las autoridades francesas sobre cuatro presuntos terroristas”, contó.

“Durante la investigación oficial, las autoridades turcas identificaron a un quinto individuo, Omar Ismail Mostefai, y notificaron a sus homólogos franceses en dos ocasiones: en diciembre de 2014 y en junio de 2015″.

Tras los atentados, Hollande anunció la imposición de controles fronterizos y la declaración del estado de emergencia.

En el Bataclan fallecieron 90 personas y el áreas como los restaurantes y los cafés murieron otras 39.

La justicia tras los ataques terroristas

El juicio a los responsables de los atentados de París comenzó en septiembre de 2021,y fue mucho más que un proceso judicial: se convirtió en una forma de terapia colectiva para las víctimas, los sobrevivientes y toda la sociedad francesa, según dijo el medio El País.

Este tuvo 148 audiencias, y en este participaron más de 400 testigos, 330 abogados y cinco jueces.

De hecho, se construyó una sala especial para el juicio y el proceso fue grabado con ocho cámaras para dejar constancia histórica de lo sucedido.

El propósito central del proceso judicial fue identificar con claridad el papel que desempeñó cada uno de los implicados y establecer el nivel de responsabilidad que les correspondía.

Entre los acusados (14 presentes) destacó Salah Abdeslam, el único miembro con vida de los comandos terroristas que participaron en los atentados, quien compareció ante el tribunal junto a varios colaboradores.

Arthur Dénouveaux, sobreviviente tras los ataques en Bataclan, citado por El País, aseguró: el juicio “nos permitió ver que no eran monstruos. Entender el aspecto humano. Ellos no comprendían muy bien por qué lo habían hecho… Además, respondieron a preguntas. Tuvimos algunas respuestas. Todo lo que sabemos lo supimos ahí. Luego podremos seguir preguntándonos cosas, pero todos salimos pensando que si hubiera un segundo juicio no aprenderíamos nada más”.

“Hemos hecho muchos minutos de silencio, pero hemos debatido poco sobre por qué en Francia todavía tenemos a muchos jóvenes que quieren atacar a otros franceses en nombre de la yihad [lucha o guerra santa]. Y para tener más seguridad hemos aceptado promulgar cada vez más leyes que se aplican a terroristas, pero no solo. Hemos entrado en una lógica del miedo. No hemos intentado atacar el problema en su raíz, que son esos jóvenes. Eso ha sido un fracaso. Lo bueno es que hemos organizado mejor los servicios secretos e inteligencia y hay menos atentados: lo intentan, pero se frenan”, concluyó Dénouveaux.

