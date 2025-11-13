“El presidente rebelde”: el artículo de The New York Times sobre Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Katerine González Clavijo

“El presidente rebelde dispuesto a confrontar a Trump”. Así describe The New York Times al presidente Gustavo Petro en una reciente publicación. El colombiano es de los “pocos líderes que se han atrevido a enfrentarse tan abiertamente” al presidente republicano.

El medio, que también recuerda el pasado guerrillero del mandatario, así como su rol de senador y alcalde, resalta que hay dos posturas encontradas: “Para sus admiradores, el enfrentamiento con Trump es la mayor batalla de una cruzada de décadas contra los poderosos”, pero “para sus detractores, es una exhibición temeraria de ego y muestra a un líder más enfocado en promocionarse como defensor moral del mundo que en gobernar su país con eficacia”.

El martes el presidente Petro ordenó suspender “todos los niveles de inteligencia” con agencias de seguridad de Estados Unidos por los ataques contra las supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado, al menos, 70 muertos.

Este jueves, no obstante, su ministro de Interior, Armando Benedetti, incluido junto a Petro, su hijo y la primera dama, en la “Lista Clinton”, reculó diciendo que hubo “una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del alto Gobierno. El presidente nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia DIPOL, DIJÍN, CTI”. Y agregó: “Seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”.

Aunque Washington defiende la ofensiva contra las embarcaciones como un asunto de “seguridad nacional” y reafirma su lucha contra las drogas, organizaciones como la ONU han tildado tales acciones como “ejecuciones extrajudiciales” de Estados Unidos.

El anuncio de la suspensión en materia de inteligencia ocurrió después de que Reino Unido, con tal de “no querer ser cómplice de los ataques militares estadounidenses”, porque “cree que estos son ilegales”, dijera que no seguiría divulgando información de inteligencia sobre embarcaciones en el Caribe (sospechosas de llevar drogas) con Washington.

Una larga lista de discordia entre Petro y Trump

Los ataques en el Caribe y Pacífico son solo una de las tantas diferencias que Petro ha tenido con Trump.

Por ejemplo, en enero de 2025, Colombia rechazó recibir vuelos de deportación en aeronaves militares que transportaban migrantes enviados desde Estados Unidos. Esto provocó que Trump anunciara aranceles y sanciones contra el país.

Otro caso fue cuando el presidente colombiano, en medio de una manifestación en Nueva York por apoyo a Palestina, dijo: “Les pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles”. “Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad”, añadió.

Después de dicha declaración el Departamento de Estado de EE. aseguró que Petro ”incitó a la violencia”, y anunció que se le revocaría el visado por “acciones imprudentes e incendiarias”.

Así como estos hay una larga lista de acusaciones entre ambos mandatarios. Recientemente, por la defensa de Petro a las personas que están a bordo de las embarcaciones atacadas, Trump catalogó al colombiano como un “líder narcotraficante ilegal”.

Las formas de Petro

Según Daniel García Peña, el embajador de Colombia en Washington, citado por The New York Times, Petro está “en el lado correcto de la historia”. “En mi opinión, ha sido muy muy valiente al ser capaz de dar la cara y decir lo que cree”, dijo.

Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, aseguró que e Petro “tiene una obsesión y es combatir el narcotráfico”.

Por su parte, Armando Benedetti, el ministro del Interior, recalcó, en apoyo a Petro, que “la gran falla [...] es que no hemos sabido llevarle el mensaje a Trump”.

La oratoria es otro de los puntos del Times: “Los largos y a menudo enredados discursos de Petro —a veces impregnados de teorías conspirativas— ahondan la percepción de una presidencia a la deriva".

Alejandro Gaviria, el exministro de Educación de Petro, aseguró que aunque el presidente puede sentir “una preocupación genuina” por la humanidad, le falta analizar “las consecuencias, impactos o efectos [de sus acciones] sobre Colombia”.

“Ha sido un gobierno nefasto”, es tajante la periodista María Jimena Duzán. Y recuerda que la reportera ha cuestionado si el presidente abusa de sustancias ilícitas, algo que ha asegurado el excanciller Álvaro Leyva.

Según The New York Times “los críticos afirman que su enfoque de política exterior es más ideológico que pragmático”.

