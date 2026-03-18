Cancillería precisa detalles ante denuncias sobre la jornada electoral en Valencia, España

Ciudadanos denunciaron que en el Consulado de Colombia en Valencia, España, únicamente se encontraban habilitadas dos mesas de votación para las elecciones de 2026. Foto: Fotos suministradas por Paola Rodríguez y pantallazo tomado de @MarNostruMed - Fotos suministradas por Paola Rodríguez y pantallazo tomado de @MarNostruMed

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La jornada electoral para el Congreso y las consultas presidenciales del pasado 8 de marzo en Valencia, España, ha generado un cruce de versiones entre los votantes y las autoridades diplomáticas colombianas. Mientras varios ciudadanos denunciaron una “suspensión injustificada” del proceso y dificultades para sufragar antes del cierre de urnas el sábado 7 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el proceso se rigió estrictamente por el Código Electoral colombiano.

Las denuncias de los afectados apuntaban a un presunto caos logístico que habría impedido el voto de decenas de colombianos. Ante las quejas por la supuesta falta de mesas, la oficina consular en Valencia explicó que la distribución respondió a las directrices de la Registraduría Nacional.

Durante la semana electoral (del 2 al 7 de marzo), se habilitaron tres mesas de votación en la sede. No obstante, para el domingo 8 de marzo, el despliegue aumentó significativamente para absorber el flujo de votantes. Según el reporte oficial, “se habilitaron 42 mesas en Valencia, seis en Murcia y siete en Alicante, con el fin de atender la mayor concentración de votantes prevista”.

El protocolo de cierre y el derecho al sufragio en el exterior

Otro foco de conflicto fue la restricción del voto para quienes aún estaban en la fila al marcar las 4:00 p. m. (hora local). Mientras ciudadanos como Ruth Paola Rodríguez afirmaron que se les impidió el ingreso estando presentes, la autoridad consular recordó que la norma legal es taxativa. Basándose en el artículo 111 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986), las votaciones deben cerrarse puntualmente a las cuatro de la tarde.

Sobre este punto, la comunicación del Consulado aclaró la normativa vigente que rige a los jurados: “Solo pudieron ejercer su derecho al voto los ciudadanos que hubieran entregado su cédula de ciudadanía a los jurados antes de dicha hora, dado que la permanencia en la fila no habilita por sí sola el ejercicio del voto una vez cumplido el horario legal de cierre”.

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A pesar de estas precisiones técnicas, la percepción de los votantes reflejó una jornada de alta tensión. Los ciudadanos afectados manifestaron que la información sobre el cierre no fue clara y que la capacidad instalada el sábado fue insuficiente para el volumen de personas. Por su parte, el Consulado reiteró su disposición para atender solicitudes de información, subrayando que la confianza en el sistema electoral depende del cumplimiento estricto de los horarios y procedimientos establecidos por la ley colombiana.

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