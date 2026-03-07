Colombianos en Valencia dicen que no se les permitió votar: denuncian irregularidades

Ciudadanos denuncian que en el Consulado de Colombia en Valencia, España, únicamente se encontraban habilitadas dos mesas de votación para las elecciones de 2026. Foto: Fotos suministradas por Paola Rodríguez y pantallazo tomado de @MarNostruMed - Fotos suministradas por Paola Rodríguez y pantallazo tomado de @MarNostruMed

Este sábado, 7 de marzo, ciudadanos colombianos residentes en Valencia, España, denunciaron la “suspensión injustificada del proceso electoral” en la sede consular, lo que impidió que decenas de personas ejercieran su derecho al voto para el Congreso y las consultas presidenciales.

Según los testimonios, el ingreso para votantes de las mesas 16 a la 41 fue interrumpido durante dos horas sin explicaciones claras, a pesar de que los ciudadanos se encontraban dentro del recinto o en la fila antes del cierre de urnas.

El proceso electoral en el exterior, que inició el pasado 2 de marzo y culmina este domingo 8 de marzo, busca que más de 1,2 millones de colombianos habilitados en 67 países participen en la conformación del Legislativo y la elección de candidatos presidenciales. Sin embargo, en Valencia, la jornada se vio empañada por lo que los votantes califican como una falta de previsión logística.

Ruth Paola Rodríguez, una de las afectadas, relató que la respuesta oficial fue nula: “Las personas con gafete de la Registraduría no nos quisieron decir los nombres... se encerraron en la oficina. Incluso una quiso llamar a la Policía de España para que nos sacaran, pero como es territorio colombiano, ellos no podían ingresar”, dijo.

Caos logístico y mesas insuficientes

La denuncia principal radica en la posible disparidad entre el censo electoral y la capacidad instalada en el consulado. Aunque el aplicativo de la Registraduría mostraba múltiples mesas asignadas, los ciudadanos reportaron que solo dos estaban habilitadas durante la jornada del sábado. Rodríguez cuestionó directamente al cónsul, Gillian Maghmud Galindo, sobre esta situación, señalando que las autoridades ya conocían el número de personas habilitadas.

“Él manifestó que la Registraduría solo había habilitado dos mesas, pero que mañana (domingo) sí iba a haber 42 mesas”, dijo.

Los ciudadanos también denuncian que, faltando 20 minutos para las 4:00 p. m. (hora local de cierre), se les informó arbitrariamente que solo votarían aquellos cuya cédula ya estuviera en manos de los jurados, ignorando el lineamiento general que permite votar a quienes ya se encuentran en la fila dentro del puesto.

“Nosotros estábamos esperando una respuesta formal, pero nunca la dieron. Al final salió el cónsul, pero solamente repetía lo del lineamiento; lo solicitamos, pero tampoco lo entregó. Cuando hablamos con el cónsul indicó que no autorizaba ser grabado ni filmado”, explicó la denunciante.

Según el protocolo establecido, los ciudadanos que ya se encuentran dentro del recinto o en la fila interna frente a su mesa tienen el derecho a votar. En estos casos, los jurados deben recoger las cédulas de quienes están en la fila para garantizar que solo ellos sufraguen después de la hora de cierre.

De acuerdo con la Registraduría, para estas elecciones se dispusieron 1.387 mesas entre el lunes y el sábado, con un incremento a 1.945 mesas para la jornada definitiva del domingo. Se espera que los resultados preliminares se publiquen al cierre del domingo 8 de marzo, coincidiendo con la jornada nacional en Colombia.

Con un censo de 1.250.846 colombianos en el extranjero, la participación es clave para definir la curul de la circunscripción internacional en la Cámara y el equilibrio de fuerzas en el Senado. No obstante, las barreras administrativas generan desconfianza en el sistema.

El Espectador intentó contactarse con el Consulado de Valencia, pero no recibió respuesta.

Hay que destacar que ya se habían reportado problemas desde el inicio del ciclo electoral en el exterior. En agosto de 2025, la senadora Paloma Valencia ya había advertido sobre la imposición de “cupos” limitados para la inscripción de cédulas en diversas misiones diplomáticas, calificándolo como una vulneración al derecho fundamental al sufragio.

Según la legisladora, se recibieron quejas de ciudadanos a quienes se les negó el trámite bajo el argumento de que los turnos diarios estaban agotados. La denuncia de la senadora subrayó que no debería existir ninguna limitación de cupos en los consulados, pues la inscripción es un requisito esencial para votar.

Las quejas en Valencia se suman a las recibidas por el cambio de puestos de votación que comunicó la Cancillería el sábado.

