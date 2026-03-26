Caso Noelia: la persona más joven a la que se le practicará la eutanasia en España

Imagen de referencia de personas manifestando en España a favor de la eutanasia, que siguió la tendencia de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda al respecto. Foto: AFP - JAVIER SORIANO

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A las 6:00 p. m., hora local en España, la joven Noelia Castillo, de 25 años, se va a someter a la eutanasia tras una larga batalla legal con su papá. Hace casi dos años la solicitó y este jueves va a ser una realidad, pues logró reunir el aval de la justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la última instancia en pronunciarse sobre su caso, a pesar de la presión ejercida por su progenitor.

Ella argumentó padecer un sufrimiento físico y psicológico con el que dice que no puede vivir. En una entrevista reciente en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, expresó: “No tengo ganas de nada, ni de salir ni de comer. Dormir se me hace muy difícil, tengo dolores físicos diarios”. Ella aseguró que ha vivido “un infierno”.

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Castillo mencionó que vivió una infancia complicada por cuenta del divorcio de sus papás, por haber vivido en un centro tutelado y por haber sido víctima de agresiones sexuales. El 4 de octubre de 2022 se arrojó por la ventana de un quinto piso y, en consecuencia, sufrió una “grave” e “irreversible” lesión medular, una paraplejia que le provoca fuertes “dolores neuropáticos” y carece de movilidad completa en las piernas. También comentó que tiene un trastorno límite de la personalidad y otro obsesivo compulsivo.

La joven solicitó la eutanasia en abril de 2024, pero la batalla judicial arrancó cuando su papá recurrió ante la justicia la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, con fecha del 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia. Aunque se la aprobaron en julio, un mes después fue suspendida por petición del padre.

Ella persistió en su reclamo, denunció coacciones por parte de su entorno y, finalmente, la justicia autorizó la eutanasia y concluyó que el padre no estaba legitimado para actuar en nombre de la hija. Sin embargo, Abogados Cristianos recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un proceso que llegó a otras instancias y obtuvo el aval del Supremo y del Constitucional.

Lo más reciente llegó con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó la idea de paralizar la eutanasia de Castillo. Este caso se convirtió en un precedente, pues ha sido el más mediático desde la aprobación de la Ley de la Eutanasia de 2021.

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