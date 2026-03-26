Audiencia de Maduro en EE. UU. por narcotráfico en vivo: hora y más detalles

Una mujer sostiene un cartel con la imagen del depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una marcha en Caracas del 23 de marzo de 2026. Foto: AFP - JUAN BARRETO

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Nicolás Maduro, exlíder chavista que hace más de dos meses fue derrocado por la fuerza tras un ataque de Estados Unidos en Caracas, comparecerá en una nueva audiencia judicial en Nueva York en medio de las acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción que hay en su contra. La cita está prevista para este jueves a las 11:00 a. m., y desde temprano ha congregado a varias personas en la Gran Manzana. La audiencia no se va a transmitir y no se permiten aparatos electrónicos adentro del recinto.

En la audiencia, que en un principio debía ocurrir el pasado 17 de marzo, Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, ante quien se espera que se empiece a debatir la validez de las pruebas sobre las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha fundamentado el caso. También se espera que se definan los alegatos de los abogados.

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Esto será clave para determinar si el juez Hellerstein acepta las peticiones de la defensa y la Fiscalía o si el calendario procesal sigue su curso hacia un juicio que puede que empiece hasta dentro de uno o dos años. Entretanto, sigue el reclamo de los abogados del exlíder chavista acerca de los fondos para su defensa. Los acusados han alegado no tener recursos propios para pagar una privada y han denunciado que se les impide usar fondos del Estado venezolano (al no ser reconocido ya como jefe de Estado).

Una reciente moción firmada por Barry Pollack, representante legal de Maduro, y Mark Donnelly, abogado de Flores, sostiene que el bloqueo de fondos impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que el 9 de febrero revocó una licencia inicial para liberar el pago, vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y ello “interfiere directamente con el derecho de la pareja a elegir al abogado de su preferencia”. Pollack insistió en que “el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro”.

Apenas el lunes, el Gobierno de Estados Unidos, a través del fiscal encargado del caso, Jay Clayton, le pidió al juez Hellerstein una orden de protección (o confidencialidad) sobre el material probatorio para que no comparta con la defensa algunas evidencias. Esto quiere decir que el tribunal de Nueva York podría controlar qué información llega a figuras que siguen ejerciendo poder en Venezuela, como Diosdado Cabello, uno de los coacusados en el caso.

En medio de ello, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, afirmó el lunes que su padre se mantiene “con mucho ánimo” y “mucha fuerza”, que incluso se ejercita a diario, y que podría reaparecer en la corte “más delgado, más atlético”. También se refirió a Flores como una “primera combatiente, firme y alerta” frente al proceso judicial que ambos enfrentan.

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