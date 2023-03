Científico Rafael Luque fue suspendido 13 años por trabajar para Rusia

La Universidad de Córdoba tomó la decisión luego encontrar que firmó estudios para otras universidades pese a tener un contrato a tiempo completo en España. Foto: Tomado de El País

Rafael Luque, un reconocido científico de la Universidad de Córdoba en España, fue suspendido por firmar sus estudios para otras instituciones educativas tales cómo, la Universidad Rey Saúd, en Riad (Arabia Saudí) y la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, en Moscú (Rusia) pese a tener un contrato a tiempo completo con la universidad española, según lo confirmó el diario El País.

Luque hace parte de la Highly Cited Researchers, la lista de los más de 6000 investigadores altamente citados que han demostrado una influencia significativa y amplia reflejada en la publicación de múltiples artículos altamente citados durante la última década. “El investigador de la Universidad de Córdoba Rafael Luque Álvarez de Sotomayor ha entrado a formar parte de ella” publicó la institución en 2018.

La actividad científica del profesor titular de Química Orgánica de la UCO es reconocida en este ranking debido principalmente a su alta producción y la calidad de sus estudios en términos de citación. El 75% de su producción científica está publicada en las principales revistas internacionales. Sus trabajos sirven de base a nuevos estudios, tal y como se constata en el hecho de que, de cada 100 artículos, 84 son citados por otros científicos.

¿Qué pasó con Rafael Luque?

Según el artículo publicado por el diario español, las principales universidades saudíes iniciaron hace más de una década agresivos programas para captar a los científicos más citados del mundo. La Universidad Rey Abdulaziz, por ejemplo, empezó a ofrecerles unos 70.000 euros anuales, con la condición de pasar apenas una semana al año en su campus y, por supuesto, añadir el nombre de la institución saudí a la firma de los estudios, según reveló en su momento la revista Science.

El artículo indica que el químico español defiende que sus problemas en Córdoba empezaron cuando comenzó a colaborar con la Universidad Rey Saúd en 2019 y al firmar un estudio “por error de un estudiante” como si fuera profesor, únicamente, de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos.

Una portavoz de la Universidad de Córdoba le afirmó al medio de comunicación que la sanción a Luque es por “vulnerar aspectos de incompatibilidad según la normativa de personal público” y que la institución no ha recibido ninguna queja por la calidad de sus estudios.

Luque reconoce que se saltó los procedimientos establecidos para colaborar con otras instituciones, pero insiste en atribuir la sanción a las envidias y a una falta de entendimiento con el equipo del anterior rector. “Me tienen manía porque soy un científico muy prolífico y me adora muchísima gente, porque saben de mi valía. Son cuatro envidiosos y mediocres”, le dijo a El País. “Nunca me he sentido apoyado por la Universidad de Córdoba, pese a que yo la puse en el ranking de Shanghái. Estar en el ranking me lo deben por completo a mí”.