Una investigación de la BBC, que recopiló testimonios y evidencias, revela que las autoridades de Georgia —país del este de Europa— habrían utilizado un químico de la Primera Guerra Mundial contra manifestantes en 2024.​​

Los participantes en las protestas relataron quemaduras en la piel al ser rociados con agua, junto con vómitos, asfixia y tos persistentes durante semanas.

Estos se encontraban en las calles de Tiflis protestando contra el gobierno georgiano por suspender su candidatura a la Unión Europea hasta 2028, lo que generó choques con la policía que recurrió a cañones de agua y antidisturbios, según CNN.​

La investigación recibió denuncias de víctimas de la policía antidisturbios y médicos, concluyendo que se empleó un agente químico conocido por el ejército francés como “camite”, desplegado contra Alemania en la Primera Guerra Mundial y retirado en 1930 por sus efectos duraderos, según la BBC.​​

El doctor Konstantine Chakhunashvili, uno de los afectados, impulsó la investigación convocando testimonios vía redes sociales y examinando a los heridos. Su análisis respalda las conclusiones de periodistas independientes, médicos y ONGs de derechos humanos: los cañones de agua contenían un compuesto químico, según la BBC.

El exagente antidisturbios Lasha Shergelashvili descartó para la BBC, que fuera solo gas CS convencional, describiéndolo como “probablemente 10 veces más fuerte” y capaz de hacer inhabitable un área por días, incluso tras lavarla.

La BBC accedió a un inventario de 2019 del Departamento de Tareas Especiales que lista “Líquido químico UN1710” y “Polvo químico UN3439” para mezclarse en el agua, validado por otro exagente como el probable agente usado.​​

El derecho internacional permite a la policía químicos para control de multitudes si son proporcionados y de efectos temporales, pero expertos en armamento consultados por la BBC advierten que optar por un compuesto obsoleto y potente, cuando hay alternativas seguras, podría clasificarlo como arma química.}

La relatora especial de la ONU sobre Tortura, Alice Edwards, calificó las conclusiones como “preocupantes” y reiteró sus alertas previas al gobierno georgiano por violencia policial en protestas, según la relatoría de la sesión.

Las autoridades georgianas rechazan las acusaciones como “absurdas”.

