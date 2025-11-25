Logo El Espectador
Mundo
Europa

El Vaticano critica la “banalización del adulterio” y “la promoción del poliamor”

La Santa Sede publicó un documento, aprobado por el papa León XIV, en el que se argumentó que “el amor monógamo permanece inscrito en lo más profundo del ser humano, incluso cuando el comportamiento parece negarlo”.

Agencia EFE
25 de noviembre de 2025 - 03:43 p. m.
Vista general de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante una misa ofrecida por el papa León XIV.
Foto: EFE - ANGELO CARCONI
El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó este martes un documento en el que defiende la monogamia y recuerda la indisolubilidad del matrimonio para los católicos ante “la multiplicación de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la banalización del adulterio y la promoción del poliamor”.

El prefecto del que fue el Santo Oficio, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, presentó este denso documento, aprobado por León XIV y titulado “Una caro. Elogio de la monogamia”, en el que se hizo un repaso al “valor del matrimonio” a partir de reflexiones filosóficas, teológicas y culturales.

El documento, como explicó el cardenal argentino, surgió tras la petición de varios obispos africanos “ante el fenómeno en muchas comunidades de la práctica, todavía habitual, de la poligamia en algunas regiones del continente”, pero también como respuesta a una época en la que la Iglesia católica ve amenazado “el sacramento del matrimonio”.

“Nuestra época, de hecho, está experimentando diversas tendencias con respecto al amor: la multiplicación de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la banalización del adulterio, la promoción del poliamor”, explicó el documento, que hizo notar que, sin embargo, “frente a todo esto, también debe reconocerse que las grandes narrativas colectivas (novelas, películas y canciones) continúan exaltando el mito del único y exclusivo ‘gran amor’”.

“La paradoja es evidente: las prácticas sociales socavan lo que la imaginación celebra. Esto revela que el deseo de amor monógamo permanece inscrito en lo más profundo del ser humano, incluso cuando el comportamiento parece negarlo”, aseguraron desde el Vaticano.

En el documento se explicó que se necesita educación: “El universo de las redes sociales, donde el pudor se desvanece y prolifera la violencia simbólica y sexual, demuestra la urgente necesidad de una nueva pedagogía”, porque “el amor no puede reducirse a un impulso: siempre convoca la responsabilidad y la capacidad de esperanza de toda persona”.

Además de que reiteró, apoyándose con citas bíblicas y reflexiones de teólogos, que para los católicos el matrimonio es indisoluble, también se detuvo sobre las relaciones sexuales en el seno de la pareja.

El texto concluyó, entonces, que “la unión sexual, como forma de expresar la caridad conyugal, debe permanecer naturalmente abierta a la comunicación de la vida, aunque esto no signifique que deba ser un objetivo explícito de todo acto sexual”.

El informe vaticano citó documentos del papa Juan Pablo II en los que se habló de las situaciones legítimas sobre sexo en la pareja sin fines reproductivos, entre ellas que el matrimonio no pueda tener hijos, e incluso consideró lícito “tener en cuenta los ritmos naturales inherentes a las funciones generativas para el uso del matrimonio solo en los períodos infértiles”.

El texto también dio consejos para prevenir la ruptura matrimonial, entre ellos, tener espacio para cada cónyuge en el trabajo, proyectos personales, y las oportunidades de aprendizaje y desarrollo fuera del matrimonio.

Otras recomendaciones fueron el sentido procreativo del matrimonio y, para quienes no pueden tener hijos, la adopción u otras formas de apoyo estable para los hijos de otras parejas, así como el tiempo compartido con otros amigos casados para ayudar en momentos difíciles y buscar maneras de servir a la sociedad.

Por Agencia EFE

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 54 minutos
Cuando los curas se casen, tengan hijos y familias legítimas, y sobre todo cuando abandonen el crimen de la pedofilia y dejen de ser misóginos, entonces podrán dar consejos. Por el momento lo único que pueden hacer es callarse y dejar que la gente viva cómo le dé la gana.
edwinhuer77(4ml1v)Hace 1 hora
Interesante, EE debería publicar el link del documento del Vaticano
