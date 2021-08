El drama de la colombiana que denuncia abusos y violencia desde Alemania

Laura Urrea, una colombiana que se mudó a Alemania desde 2014, fue abusada por un ciudadano de ese país por más de tres años. El caso se conoció luego de que Lucía Urrea, madre de Laura, contó a La W que este hombre restringió “totalmente sus salidas, su acceso al dinero, al idioma, y a comunicarse con otras personas que no fueran de su familia”.

Laura conoció al alemán en 2013 en un viaje Santa Marta. “Volvimos a encontrarnos en Bogotá, y él dijo que se estaba enamorado de Laura, pero nunca pensamos que todo podía llegar a esta magnitud. Incluso, llegó a vivir por dos meses en nuestra casa”, dijo Lucía. Fue en septiembre de 2014 cuando su hija se fue a vivir con él a Alemania.

“Nos dijo que tenía una carrera, que iba a montar una empresa, pero todo era mentira. Él vivía en una casa donde había gente que se drogaba, y en ese momento empezó a retenerle las cosas a ella, y no le daba comida”, contó la madre de Laura. “Con las violaciones ella quedó embarazada. Cuando nace la bebé en 2017 él se destapó y sabía que nos tenía en sus manos (...) Siempre se mostró como un hombre encantador para la sociedad”, agregó Lucía quien fue a visitar a su hija en dos ocasiones, y fue en esos viajes que se dio cuenta de los abusos y el maltrato.

Tras acudir al Consulado de Colombia en Alemania, la respuesta que recibieron es que debían ir a una iglesia a pedir ayuda, cuenta Lucía. “Incluso, cuando yo llegué a Colombia pedí ayuda al Gobierno, y me comunicaron directamente con el cónsul, y me dijo “‘mire, nosotros no tenemos presupuesto y menos para eso. Ella debió haber pensado qué iba a hacer, son muchos los casos. Le aconsejo que no se vaya a escapar porque le quitan a la niña’”.

Laura Urrea logró escapar tiempo después. “Ella pidió ayuda a una de esas casas del Gobierno y vivió allí por tres años. Este hombre se perdió apenas nos escapamos, duró escondido un año, y luego apareció para pedir la custodia de la niña”, agregó Lucía. A la fecha, Laura enfrenta un proceso legal de definición de la custodia de su hija. Sigue en Alemania esperando el veredicto de un juez. “Resulta que la abogada de la niña, el abogado de él, y el juez son amigos. Es un pueblo chiquito donde todos se conocen. Siempre la amenazan con que le van a quitar a la niña”, dijo la madre de Laura.

Por su parte, Liliana Díaz Cruz, amiga de Laura, le dijo al mismo medio que se enteró de todo lo que sucedió en 2017 “porque en el momento en que Laura escapa, hace una publicación en Facebook contando una pequeña parte de la historia. Hace dos semanas ella hace un video pidiendo ayuda y explicando los abusos que ella está viviendo”.

¿Qué dice la Cancillería?

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó “que desde el momento en que el Consulado en Fráncfort conoció el caso, ha establecido contacto con la connacional, quien ha informado que goza de buena salud y tanto ella como su hija tienen una vivienda digna”.

“Así mismo, ha manifestado que recibe ingresos derivados del seguro de desempleo estatal y se encuentra, en la actualidad, en búsqueda de trabajo. La señora Laura Sánchez Urrea cuenta con permiso de residencia y de trabajo en Alemania. La prioridad de asistencia de la connacional es obtener apoyo jurídico en el proceso sobre la custodia de su hija, contra el padre de la menor”, se lee en el comunicado emitido.

Ante los casos denunciados en Alemania, Líbano y Egipto, la #VicepresidenteYCanciller envió una circular a cónsules de Colombia para que prioricen la atención y protección a las connacionales en situación de vulnerabilidad o sean víctimas de violencia en el exterior. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 3, 2021

La Cancillería agregó que Laura Urrea cuenta con asistencia legal en Alemania y el Consulado en Fráncfort está apoyándola en la búsqueda de asesoría adicional y en el trámite para lograr que su hija pueda ser registrada como colombiana.