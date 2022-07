El presidente de Italia rechazó la renuncia de Mario Draghi, ¿qué sigue?

El primer ministro Mario Draghi había anunciado su renuncia ante el Consejo de Ministros, después de que el Movimiento 5 Estrellas se abstuviera de votar la moción de confianza sobre un decreto-ley clave que consideran contrario a sus principios. Foto: ANGELO CARCONI

El primer ministro italiano, Mario Draghi, debilitado tras perder el apoyo del Movimiento 5 Estrellas (M5E, antisistema), miembro de su coalición, presentó su renuncia al cargo, la cual fue rechazada inmediatamente por el presidente de la República. “No acepto la renuncia e invito al primer ministro a presentarse de nuevo ante el Parlamento”, precisó el presidente Sergio Mattarella en un comunicado oficial, por lo que no se descarta que la próxima semana Draghi logre el apoyo de una nueva mayoría para seguir gobernando.

El primer ministro había anunciado su renuncia ante el Consejo de Ministros, después de que el Movimiento 5 Estrellas se abstuviera de votar la moción de confianza sobre un decreto-ley clave que consideran contrario a sus principios.

La protesta de los antisistema

La negativa de los antisistema se debe sobre todo a que el decreto, que incluye medidas para ayudar a familias y empresas frente a la inflación, también contiene un proyecto de construcción de un incinerador de basura para Roma, a lo que se oponen con fuerza por considerarlo costoso, contaminante, ineficiente y desfasado como tecnología.

“La mayoría para la unidad nacional que había apoyado a este gobierno desde su creación dejó de existir. El pacto de confianza en el que se basa la acción de este gobierno ha desaparecido”, explicó Draghi al anunciar su renuncia.

El prestigioso economista y expresidente del Banco Central Europeo fue invitado en febrero del 2021 por el presidente Mattarella a liderar una coalición heterogénea que reunía a casi todos los partidos representados en el Parlamento, con el fin de hacer frente a la grave crisis económica y social del país.

Por ello ha reiterado, como ha explicado en varias ocasiones, que sin el apoyo de los antisistema daba por concluido su mandato, aún si cuenta con los votos suficientes en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para seguir gobernando.

“Desde mi discurso en la toma de posesión en el Parlamento, siempre he dicho que este Ejecutivo se mantiene al poder sólo si tiene el objetivo claro de llevar a cabo el programa de gobierno que las fuerzas políticas aprobaron con el voto de confianza (...). Esas condiciones ya no existen hoy”, aseguró Draghi.

Según algunos analistas entrevistados por la AFP, el jefe de Estado se negó a aceptar en pleno verano boreal la renuncia del primer ministro porque se opone a anticipar las elecciones legislativas, programadas para inicios del 2023.

Por su parte, el partido antisistema, vencedor de las elecciones en 2018 con el 32 % de los votos, se encuentra en plena descomposición y muchos de sus parlamentarios (unos 50) han emigrado a otras formaciones, por lo que está tratando de captar de nuevo su electorado ante los comicios del próximo año.

“Tenemos que responder al creciente malestar social de forma clara y decisiva. Los irresponsables no somos nosotros, son los que no dan respuesta al país”, aseguró Mariolina Castellone, representante de los senadores del M5E. “Hoy no participamos en la votación del decreto-ley porque no compartimos sus disposiciones (...) ni el método con que fue adoptado”, agregó.

“Draghi bis”

Una caída del gobierno provocaría mucha incertidumbre, debido al aumento de la inflación y a las reformas aún pendientes exigidas para el plan de recuperación financiado por la Unión Europea, que otorgó cerca de 200.000 millones de euros (casi la misma cifra en dólares). Además, la Bolsa de Milán reaccionó con una baja de más de un 3 % en medio del nerviosismo de los mercados.

Es probable que Draghi, quien tuvo que hacer frente a la campaña de vacunación contra el COVID-19 y a la crisis generada por la guerra rusa contra Ucrania, con todas sus consecuencias políticas y económicas, sea invitado por Mattarella, árbitro de la política en Italia, a formar un nuevo gobierno. El líder del Partido Democrático (PD, izquierda), entre los principales miembros de la coalición que apoya a Draghi, se comprometió a “trabajar para que el Parlamento confirme su confianza, de manera que Italia salga lo antes posible de la espiral en la que ha caído en las últimas horas”, escribió en twitter.

Según Lorenzo Codogno, economista y profesor invitado de la London School of Economics, podría ser un gobierno llamado “Draghi bis” o uno de transición hasta las elecciones legislativas.

