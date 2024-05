El presidente del partido español Vox se reunió con Netanyahu y lo elogió

Abascal se comprometió con Netanyahu en el caso de gobernar a “revocar el reconocimiento” de Palestina como Estado, según informó Europa Press. Foto: EFE - Rodrigo Jiménez

El presidente del partido político español Vox, Santiago Abascal, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y elogió la “firmeza” de Israel ante la agresión de Hamás, al mismo tiempo que criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por reconocer a Palestina como Estado.

Según el diario español AS, Abascal transmitió a Netanyahu el apoyo de su partido al pueblo de Israel, al que reconoce “el derecho a defenderse” y le ha advertido que “Pedro Sánchez no es España”.

El líder también comentó en la reunión que “mientras haya un solo rehén en manos de Hamás” y “hasta que no desaparezca la organización terrorista”, ningún Gobierno ni “nadie tiene derecho a pedir a Israel que renuncie a sus operaciones de autodefensa”.

De acuerdo con Europa Press, desde Vox también han señalado que el primer ministro israelí ha calificado de “ejemplar” la defensa del Estado de Israel por parte de Abascal, quien ya ha visitado dos veces Israel durante la guerra en la Franja de Gaza, y ha lamentado la “inmensa intoxicación que domina la cobertura mediática del conflicto en los países occidentales”.

Además, Abascal se comprometió con Netanyahu en el caso de gobernar a “revocar el reconocimiento” de Palestina como Estado, según informó Europa Press.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, opinó al respecto en una entrevista en “La Noche en 24 Horas” de TVE, y dijo que “Abascal abraza esa política de bulos y falsedades y de calumnias e injurias de los elementos más extremos del Gobierno Netanyahu”.

Con ello lo que demuestra, añadió Albares, “es que no solo no está en sintonía con el consenso de la sociedad española, que anhelaba este reconocimiento, si no que tampoco esta con la paz y ni con la más mínima humanidad”, recogió EFE.

El reconocimiento de España a Palestina como Estado

El 28 de mayo, España reconoció a Palestina como Estado “en un momento crucial para la cuestión palestina”, según Ignacio Álvarez-Ossorio, experto en Oriente Medio y coautor del libro “Gaza: crónica de una Nakba anunciada”, entrevistado por EFE.

Álvarez-Ossorio cree que la decisión de España, adoptada conjuntamente con Irlanda y Noruega, llega “en un momento crucial para la cuestión palestina” y da cuenta de la “gravedad” de la situación.

“Estamos al límite del abismo, y como no haya un cambio de paradigma, la Unión Europea va a quedar muy debilitada en su interlocución con los palestinos y con el mundo árabe”, explica el investigador, quien cree que el reconocimiento del Estado palestino se ajusta a los “valores democráticos” de los que Bruselas hace bandera, resumió EFE.

José Abu-Tarbush, coautor del libro mencionado, considera la decisión de España “un ejercicio de coherencia política” que “tiene que traducirse en hechos reales”, en referencia a la reciente prohibición de Israel a que España atienda a ciudadanos palestinos en su consulado en Jerusalén, algo que ha hecho “históricamente”.

España Irlanda y Noruega se sumaron a Suecia, Chipre y a otros seis países de la UE que reconocen el Estado de Palestina.

