El quiz: ¿cuánto sabe de los primeros ministros de Reino Unido?

Larry el gato camina frente a Downing Street en Londres, Reino Unido. Foto: EFE - NEIL HALL

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Andy Burnham juró este lunes como el nuevo primer ministro del Reino Unido, luego de que Keir Starmer renunciara tras una rebelión interna en el Partido Laborista. El extitular de la alcaldía del Gran Mánchester llegó prometiendo “esperanza en cada corazón” y un giro hacia políticas más cercanas a los gobiernos locales, en un país que ha visto un ritmo de rotación en el cargo que ya se volvió parte del humor nacional.

De hecho, el residente más constante de Downing Street ni siquiera es humano: Larry, el gato oficial de la residencia desde 2011, sumó otro primer ministro a la lista, y en redes sociales ya lo celebran como el verdadero símbolo de estabilidad británica.

Entre el gato con más experiencia política que muchos ministros y primeros ministros que han durado menos de dos meses en el cargo, hay más de una curiosidad histórica en el quiz de esta semana. ¿Qué tanto sabe del Reino Unido?

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