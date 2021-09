No es claro el panorama de las elecciones en Alemania. La competencia se llevará a cabo este domingo, sin claridad sobre cuál de los tres partidos con opción -los socialdemócratas, los demócrata-cristianos y los verdes- alcanzará la mayoría para elegir al sucesor de Ángela Merkel.

Lo cierto es que la competencia ha dejado de ser un asunto que solo interesa a su país o a su continente, o al selecto grupo de países que por su peso económico y político forman parte de la élite mundial. La presencia de Merkel en el escenario durante 16 años, la pérdida de prestigio de Estados Unidos durante la era Trump, el fortalecimiento de China en la política mundial, el demostrado interés de Rusia por estar ahí, entre otros, componen un escenario global cambiante -¿o cambiado?- en el que cada vez resulta menos relevante la visión tradicional sobre las relaciones internacionales y obliga a buscar nuevas formas de entender la realidad. Las visiones y los conceptos tradicionales tienden a quedar en desuso.

El retiro de Merkel y la falta de claridad sobre quién la sucederá se vuelven un asunto de interés que va más allá de las fronteras de su país. Olaf Scholz, social demócrata; Armin Laschet, demócrata-cristiano, y Annalena Baerbock (verdes), encabezan la lista de aspirantes. En esta ocasión no está cantado quién será el ganador. Merkel apareció en público al final de la campaña, un poco a regañadientes según medios internacionales como El País de España: había preferido el bajo perfil. Scholz ha llevado una delantera precaria. Laschet tiene un registro bajo, si se compara con otros momentos de su partido. Baerbock, en general, cuenta con mejores registros que sus antecesores en las filas verdes, pero mantiene un rezago frente a Scholz y Laschet.

Los analistas más audaces consideran que al peso de los electores jóvenes, con posiciones críticas y demandas de cambio, como anticipo de las nuevas tendencias que caracterizarán la política hacia el futuro. Falta ver si las elecciones en Alemania proyectan un anticipo sobre hacia dónde se dirige el comportamiento de electores y partidos en otros países y continentes. En Alemania y en todas partes. Si, por ejemplo, la notoria demanda del electorado de jóvenes por una mayor atención de los candidatos a los asuntos de medioambiente y su evidente escepticismo sobre lo que plantearon los candidatos en la campaña no solo es una realidad en Alemania, sino que se extiende a todo el mundo posterior a la Guerra Fría. ¿Es esta la “nueva” forma de hacer política?

Porque se trata de una elección que interesa por fuera de las fronteras alemanas. No solamente define al gobernante de una potencia de importancia global, sino dará elementos para entender las tendencias de la política de estos tiempos posteriores a la Guerra Fría, a Trump (¿y a la lucha armada en países como Colombia?). En los que, según estudios en varios países, se ha deteriorado la credibilidad en lo público hasta el punto de debilitar la fe en la democracia misma.

En el debate de la campaña en Alemania no han sido importantes América Latina ni Colombia. Si acaso mensajes pasajeros. Lo cual es diciente sobre dónde están las prioridades del electorado, que seguramente repercutirán en las políticas del nuevo gobierno. Pero que, por tratarse de un país del peso de Alemania -del país de la Merkel- obliga a escucharse con atención. ¿Qué aspectos de la realidad de América Latina importan para Europa más allá del medioambiente? ¿Los derechos humanos?

Y también vale preguntar qué les importa a Colombia, y al continente, en relación con la Alemania y de la Europa pos-Merkel. ¿Que mantengan su papel de contrapeso a Estados Unidos? Entre otras cosas, después de los hechos ocurridos en los últimos cuatro años habría que precisar: ¿contrapeso a los Estados Unidos de Biden o a los Estados Unidos de Trump?

Las elecciones de Alemania este domingo, en fin, no son un simple proceso que forma parte de la realidad interna de ese país. Steven Enlarger, de The New York Times, se preguntaba, el viernes pasado, si el presidente francés Emmanuel Macron puede asumir ahora el liderazgo que tuvo Merkel en Europa durante los últimos años. Y respondió con escepticismo: “Macron a veces tiene ambiciones que van más allá de sus posibilidades”, dijo.

Pero la prensa y los analistas internacionales han estado pendientes de lo que ocurra este domingo en Alemania. Después del protagonismo que tuvo Ángela Merkel, y de su activo papel en la política internacional, quién será su reemplazo es un punto que no solo está en la agenda europea, sino que interesa en varios continentes. Otra cosa es que quien reemplace a Merkel después de tanto tiempo en el poder difícilmente tendrá su influencia en las relaciones internacionales.

* Periodista y excanciller.

