Emmanuel Grégoire, nuevo alcalde de París: quién es y cuáles son sus prioridades

Emmanuel Grégoire, candidato socialista y de la coalición de izquierda, celebra con sus seguidores tras ganar la segunda vuelta de las elecciones municipales de París el 22 de marzo de 2026. Foto: EFE - YOAN VALAT

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El socialista francés Emmanuel Grégoire ganó las elecciones a la alcaldía de París, imponiéndose con holgura sobre su principal rival conservadora, Rachida Dati, y garantizando que la capital francesa siga bajo liderazgo de izquierdas.

Grégoire dio el domingo por la noche una vuelta triunfal en bicicleta junto a los futuros concejales de París, como señal de que la capital francesa mantendrá su apuesta por las políticas ciclistas y ambientales.

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“Hay mucho que hacer y empezaremos mañana por la mañana”, afirmó el nuevo alcalde.

Grégoire, ganó las elecciones municipales con aproximadamente el 53 % de los votos en la segunda vuelta del domingo, superando por más de 15 puntos a su rival conservadora Rachida Dati (38 %).

Tras los resultados electorales del domingo, Grégoire afirmó que París se mantendrá firme frente a la derecha y la extrema derecha de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Con el fin de los dos mandatos de Emmanuel Macron como presidente en la primavera de 2027, el Rassemblement National (RN) lidera actualmente las encuestas con resultados elevados.

“París será el corazón de la resistencia contra esta alianza de la derecha, que busca arrebatarnos lo que más preciamos y frágil: la simple alegría de vivir juntos “, añadió el político.

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La victoria de Emmanuel Grégoire en París fortalece a la izquierda socialista moderada a un año de las presidenciales de 2027. Mantiene la capital como bastión progresista frente a la derecha y la extrema derecha, consolidando el voto unido de socialistas, ecologistas y comunistas sin recurrir a la izquierda radical de La Francia Insumisa.

¿Quién es Emmanuel Grégoire?

Emmanuel Grégoire es un político socialista francés nacido en 1977 en Les Lilas, cerca de París.

Fue primer vicealcalde de París bajo Anne Hidalgo desde 2018 hasta 2024, manejando áreas clave como recursos humanos y finanzas, y se le considera su heredero natural. Elegido diputado por la séptima circunscripción de París en 2024.

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Proviene de una familia de tradición comunista, estudió en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos y se afilió al Partido Socialista a inicios del siglo XXI. Se destaca por su perfil discreto, metódico y resolutivo, defensor de políticas ecologistas, pro-ciclismo y de París como “ciudad refugio” contra la derecha y extrema derecha.

Como nuevo alcalde de París, ha delineado prioridades claras para su mandato: aumentar la seguridad pública, mejorar la limpieza urbana y reducir la deuda municipal son sus focos inmediatos. Promete continuar las transformaciones ecológicas y urbanísticas de Anne Hidalgo, como las políticas pro-ciclismo y ambientales, según el Diario Panorama.

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