Expertise France fortalece igualdad de género y sostenibilidad en comunidades colombianas

Expertise France fortalece alianza con Colombia en desarrollo sostenible Foto: Expertise France

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Expertise France, la agencia pública francesa de cooperación técnica, consolida a Colombia como socio estratégico en América Latina mediante proyectos en desarrollo rural, igualdad de género y transición climática. En un encuentro con periodistas en Bogotá, la directora general adjunta, Cassilde Brénier, presentó iniciativas clave que generan impacto directo en comunidades colombianas y regionales.

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Proyectos clave en Colombia

La Reforma Rural Integral (RRI), financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), fortalece capacidades institucionales para una transformación del campo con enfoque en planificación territorial, catastro multipropósito y equidad de género.

Otro programa destacado es LIBRES, respaldado por la Unión Europea, que combate la violencia de género mediante mecanismos locales de prevención, atención y autonomía económica para mujeres víctimas. Además, se apoyan políticas de protección social y salud para mejorar el acceso y calidad de servicios.​

Iniciativas regionales

Expertise France impulsa programas como EUROCLIMA, que asiste a más de 30 países en mitigación y adaptación al cambio climático, y Amazona, para gobernanza forestal en ocho naciones amazónicas incluyendo Colombia.

Otros esfuerzos incluyen Mujeres Echando Raíces (MERA) para integración socioeconómica de mujeres migrantes en Colombia y Ecuador, y proyectos digitales como Diálogos de Política de la Alianza Digital. Estas acciones buscan soluciones compartidas en biodiversidad, transición ecológica y ciberseguridad.​

Impacto global de la agencia

En 2024, Expertise France ejecutó 369 proyectos en 147 países, firmando contratos por cerca de 800 millones de euros, con logros como apoyo a 340.344 estudiantes y 11.767 profesionales de salud. La agencia, filial del grupo AFD, prioriza gobernanza, clima y salud para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Nicolas Chenet, director de Desarrollo Sostenible, enfatizó la importancia de compartir conocimiento para transformaciones duraderas.

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