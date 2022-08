Empieza última etapa del caso Assange; Bachelet está preocupada por su extradición

Julian Assange fundó el sitio WikiLeaks en el que se divulgaron más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares estadounidenses. Foto: AFP - JUSTIN TALLIS

Quedan pocos días, quizá semanas, para que se conozca el desenlace de la historia de Julian Assange, fundador de WikiLeaks pedido en extradición por Estados Unidos por filtrar información sensible y clasificada para Washington.

Por ahora, Assange permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Londres a la espera de que la justicia británica se pronuncie sobre su caso y acepte o niegue su extradición a Estados Unidos. Mientras llega la sentencia final, anunciada para el mes de septiembre, el reconocido activista continúa sumando apoyos de figuras que se oponen a que sea procesado por la justicia estadounidense.

El sábado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que la extradición de Assange para ser juzgado por espionaje en Estados Unidos puede tener un “efecto amedrentador” sobre el periodismo de investigación.

“La posible extradición y el enjuiciamiento de Assange plantea preocupaciones sobre la libertad de prensa y sobre el eventual efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación y sobre los lanzadores de alerta”, destacó la expresidenta chilena.

“En estas circunstancias, querría destacar la importancia de garantizar el respeto de los derechos humanos de Assange y en particular el derecho a un juicio justo y a las garantías de un debido proceso”, agregó Bachelet.

La responsable de Derechos Humanos de la ONU, quien anunció en junio de este año que no aspiraría a un nuevo periodo en su cargo, declaró que su oficina continuará siguiendo de cerca el caso Assange, consciente de los problemas de salud que el activista ha padecido durante su detención”.

“Sigo preocupada por su bienestar físico y mental”, dijo Bachelet.

Otra figura que ha buscado intervenir por el futuro de Assange es el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró haberle entregado una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la que le explicaba los daños que esta decisión podrían traerle “a la libertad de expresión y a la prensa”.

“Le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange (...) explicándole de que no cometió ningún delito grave Assange. Él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad”, reveló el presidente mexicano en su habitual conferencia matinal.

En junio, varios grupos de periodistas les pidieron a las autoridades británicas liberar a Assange sin condiciones, considerando que la extradición del activista significaría que se ha tomado a la democracia como rehén.

“Pedimos que Julian Assange sea liberado, rehabilitado (y) entregado a su familia, que pueda al fin vivir normalmente”, dijo Dominique Pradalié, presidente de la federación internacional de periodistas (FIJ), la cual reúne a 600.000 profesionales en más de 140 países.

¿Quién es Julian Assange?

Este activista australiano, de 51 años, fundó el sitio WikiLeaks en el que se divulgaron más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares estadounidenses, especialmente en Irak y Afganistán.

Por la filtración, Estados Unidos acusa a Assange de espionaje y busca condenarlo a 175 años de cárcel.

Assange presentó una apelación contra la orden de extradición aprobada por la secretaria del Interior del gobierno británico, Priti Patel, el 17 de junio de este año. Según la defensa de Assange, la decisión de extraditarlo es una violación a sus derechos, pues se busca procesarlo y castigarlo por sus opiniones políticas.

