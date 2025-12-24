En Nochebuena, el Papa León XIV clama bondad para pobres y extraños: sus palabras clave

El Papa Leon XIV preside la Santa Misa de Medianoche por la Solemnidad de la Natividad del Señor, en la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 24 de diciembre de 2025. Foto: EFE - GIUSEPPE LAMI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En su sermón de Nochebuena, este 24 de diciembre, el Papa Leon XIV instó a los fieles católicos y cristianos a inspirarse en la historia del nacimiento del Salvador para ayudar a los más pobres y a los extraños.

El pontífice explicó que el relato del nacimiento de Jesús en un humilde establo, por falta de lugar en la posada, revela a los creyentes que cerrar la puerta a los necesitados es rechazar a Dios en persona.

Le recomendamos: Donald Trump asegura que un Santa Claus “malo” no entrará a EE. UU. durante la Nochebuena

“En la tierra, no hay lugar para Dios si no hay lugar para la persona humana. Rechazar a uno es rechazar al otro”, dijo el Santo Padre durante el solemne servicio.

El nuevo pontífice, sucesor de Francisco, reafirmó su defensa de inmigrantes y pobres en su primera Navidad como Papa, ante 6.000 fieles en la basílica, según The Guardian.

“Una economía distorsionada nos lleva a tratar a los seres humanos como mera mercancía. Dios se vuelve como nosotros y revela la dignidad infinita de cada persona”, afirmó el Papa.

Le podría interesar:Así se ve la primera Navidad en Belén tras la tregua en Gaza

“Donde hay espacio para la persona humana, hay espacio para Dios. Incluso un establo puede volverse más sagrado que un templo”, añadió.

Fuera de la basílica, unas 5.000 personas siguieron la misa en pantallas gigantes en la Plaza de San Pedro, protegidos con paraguas y ponchos bajo la intensa lluvia romana, según The Guardian.

“Para encontrar al Salvador no hay que mirar hacia arriba, sino contemplar hacia abajo: la omnipotencia de Dios resplandece en la impotencia de un recién nacido; la elocuencia del Verbo eterno resuena en el primer llanto de un infante; la santidad del Espíritu brilla en ese cuerpecito limpio y envuelto en pañales”, concluyó el Papa.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com