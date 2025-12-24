“Es un ataque armado”: expertos de la ONU denuncian el bloqueo de EE. UU. contra Venezuela

Fotografía que muestra un cartel con la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una caravana de motociclistas este lunes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - RONALD PENA R

Este miércoles 24 de diciembre, un grupo de expertos y portavoces de las Naciones Unidas denunció, mediante un comunicado, el bloqueo naval ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra buques petroleros que salen de Venezuela, así como los ataques perpetrados contra lanchas en el Caribe y el Pacífico.

Lo expertos aseguran que las 104 personas que han muerto han sido “asesinadas” por Estados Unidos desde principios del 2025.

“Ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal”, señalan en el comunicado.

Al despliegue militar estadounidense en el Caribe —oficialmente contra el narcotráfico— y los ataques a presuntas narcolanchas se suma ahora la orden de Trump de bloquear todos los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, con al menos dos buques ya confiscados, según la Deutsche Welle.

“No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado. Es un uso tan grave de la fuerza, que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974”, afirmaron.

“Por lo tanto, se trata de un ataque armado en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que en principio otorga al Estado víctima el derecho a la legítima defensa”, añaden.

Venezuela, por su parte ha solicitado reuniones urgentes en la ONU, acusando a EE. UU. de “secuestro y robo” de buques con millones de barriles de petróleo, mientras la ONU insta a investigaciones independientes sobre los ataques a embarcaciones civiles. No hay posición oficial de la ONU, pero los expertos independientes enfatizan riesgos globales al comercio marítimo.

Los relatores urgen al Consejo de Seguridad a convocar sesiones de emergencia para mediar, recordando que tales bloqueos equivalen a actos de agresión bajo la Carta de la ONU, y piden a EE. UU. rendir cuentas por posibles ejecuciones extrajudiciales en el Pacífico y Caribe, según France 24.

