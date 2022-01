“Es de interés nacional que Boris Johnson renuncie”, líder del Partido Laborista

En un discurso que dio ante la Sociedad Fabiana, movimiento socialista británico, Keir Starmer acusó a los conservadores de arruinar al Servicio Nacional de Salud porque están “demasiado preocupados defendiendo su incumplimiento de las reglas". Foto: Agencia AFP - Jessica Taylor - Parlamento Británico

Keir Starmer, líder del Partido Laborista, afirmó que “es de interés nacional” que Boris Johnson renuncie, dado que es “incapaz de liderar”. En un discurso que dio ante la Sociedad Fabiana, movimiento socialista británico, acusó a los conservadores de arruinar al Servicio Nacional de Salud porque están “demasiado preocupados defendiendo su incumplimiento de las reglas. En lugar de concentrarse en superar la pandemia y en reducir las listas de espera, este partido está peleando por un líder que deberían haber sabido desde el principio que no era apto para el cargo. Asistimos al espectáculo roto de un primer ministro sumido en el engaño y la decepción”.

El líder opositor no es el único que ha solicitado la renuncia del primer ministro. Tobias Ellwood, la presidenta del comité de selección de defensa, dijo: “Necesitamos liderazgo” y Johnson debe “liderar o hacerse a un lado”. A su vez, Andrew Bridgen, diputado por el noroeste de Leicestershire y ex aliado de Johnson, repitió sus llamados a la renuncia del primer ministro y le dijo a BBC Breakfast: “No importa si el primer ministro estuvo presente o no. En última instancia, él es responsable de lo que sucede en el gobierno, es responsable de la cultura en No 10 y lo que estamos viendo es una cultura donde hay una regla para ellos y el resto de nosotros hacemos lo que se nos dice”. Luego le dijo a Sky News que el futuro de Johnson como primer ministro era “insostenible”.

Según se lee en The Guardian, el primer ministro está preparando un plan para permanecer en el cargo. Informado por primera vez por The Independent, la campaña ha sido denominada “Operación Save Big Dog” y podría involucrar a su jefe de gabinete, Dan Rosenfield, y a su secretario privado y autor del correo electrónico “trae tu propia bebida”, Martin Reynolds, al que se le pide que asuma el golpe por el escándalo, que ha provocado que los conservadores se desplomen en las encuestas. Además, se cree que el primer ministro está pensando en relajar las restricciones por el coronavirus en el país, en un intento por conservar su cargo.

