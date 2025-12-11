María Corina Machado confirma que Estados Unidos la ayudó a salir de Venezuela

María Corina Machado durante primera rueda de prensa en Oslo. Foto: EFE - HEIKO JUNGE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante su primera rueda de prensa desde Oslo (Noruega), la líder opositora María Corina Machado confirmó que Estados Unidos la ayudó a salir de Venezuela.

“Tuvimos apoyo de los Estados Unidos”, dijo Machado al finalizar la respuesta a una pregunta sobre las condiciones en que se dio su salida de Venezuela.

Aunque no dio muchos más detalles, reiteró que está convencida de que el régimen no sabía dónde había estado escondida durante los 16 meses que llevaba en la clandestinidad.

Consultada también sobre si apoya una intervención militar en Venezuela, insistió en lo que dijo más temprano: que Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos y grupos como Hezbolá, Hamás y guerrillas colombianas que operan desde el territorio del país vecino.

"Necesitamos que las democracias apoyen a los venezolanos", dijo.

Sobre la coordinación que existe entre la oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos para lo que ocurra tras la salida de Maduro, Machado explicó que no solo a Washington, sino a otros gobiernos de la región se les ha expuesto cómo la oposición está lista para asumir la dirección del país en las “primeras 100 horas y los primeros 100 días”.

“No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia”, dijo, en clara referencia a la campaña militar que ha desplegado Estados Unidos en el Caribe.

Sobre sus planes más próximo, dijo que prefiere “tomarse un día a la vez”, tener tiempo para estar con sus hijos, visitar al médico y, por supuesto, tener “reuniones importantes” antes de regresar a Venezuela.

Sobre esto último, indicó que lo hará cuando las condiciones de seguridad estén dadas y que se vuelta a Venezuela no está supeditada a la salida de Maduro del poder.

